Alex Marquez ha vomitato nel casco in gara prima di cadere: “È stato qualcosa nel cibo” Alex Marquez ha spiegato cosa gli è accaduto nella Sprint del Gp delle Americhe di MotoGp. Sul circuito di Austin il pilota spagnolo sarà regolarmente in pista nel terzo appuntamento del Mondiale. “Adesso sto bene, ma è stato come sentire il mio corpo venire meno”.

Il momento in cui, dopo la caduta, Marquez fa un gesto eloquente per il malore avvertito.

"È stato qualcosa nel cibo". Alex Marquez ha spiegato così le cause del malore che gli hanno provocato un conato di vomito: ha rimesso nel casco ed è caduto durante la gara Sprint del Gran Premio delle Americhe di MotoGp. Ad Austin, qualcosa è andato storto per il pilota spagnolo (fratello del campione iridato, Marc) in quel lasso di tempo tra le Qualifiche e l'ultimo test del sabato. Non credeva che quel mal di pancia avvertito mentre era ancora in sella potesse avere conseguenze così rischiose, ruzzolando sull'asfalto a quattro giri dalla fine.

"A un certo ho provato una strana sensazione, è come se il corpo stesse collassando". Marquez ha raccontato tutti i dettagli dell'incidente che, per fortuna, non ha avuto altre conseguenze tanto che con la sua Ducati sarà regolarmente sulla griglia di partenza, partendo quarto alle spalle di Bagnaia, Rins e Marini. Un grande spavento e altrettanto disagio hanno scandito quei momenti, a differenza di quanto gli era accaduto in qualifica. "Ho iniziato a sentire una strana sensazione allo stomaco già prima della Sprin e appena ho frenato in quella staccata m'è venuto il vomito. Non so cosa sia successo ma ho sentito il mio corpo venire meno".

Il pilota spagnolo, Alex Marquez, ha spiegato le cause del malore subito in pista.

Cosa può aver generato quella indisposizione improvvisa? Il pilota iberico non sembra avere dubbi al riguardo. "Deve essere stato qualcosa che ho mangiato – ha aggiunto Marquez -. Eppure non ho consumato niente di diverso dal solito. Ho rimesso anche quando sono rientrato ai box. Per fortuna adesso è tutto a posto, sto bene. In gara ci sarò".

Riposo e un ripasso dell'ultima ora su tutte quelle sfumature che ancora vanno migliorate. Marquez riavvolge il nastro di libere, qualifiche, Sprint e (inconveniente fisico a parte) ha già un'idea chiara di qual è la priorità da affrontare, il fattore sul quale serve migliorare: lo scatto al momento della partenza. "Credo sia quello il punto serve migliorare di più. È in quel frangente che perdo molto tempo. Il motivo? Una frizione che risponde in maniera differente rispetto a quella che avevo in Honda".

Dopo i primi due Gran Premi del Mondiale di MotoGp, in Portogallo e in Argentina, Marquez è quarto nella classifica iridata dei piloti: è a quota 33 punti, alle spalle degli italiani Marco Bezzecchi (54, leader della stagione) e ‘Pecco' Bagnaia (53, secondo) e il francese Johann Zarco (35).