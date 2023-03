Alain Prost è sempre da record, a 68 anni è tornato a guidare una Formula 1 Il Professore, che è stato quattro volte campione del mondo, è tornato a guidare una vettura di Formula 1. Alain Prost si è messo al volante della ‘sua’ McLaren del 1984.

A cura di Alessio Morra

Il Mondiale di Formula 1 è iniziato pochi giorni fa. In Bahrain Max Verstappen ha iniziato da dove aveva finito. Ha vinto e la Red Bull ha piazzato una doppietta, in una gara che ha dato poche emozioni. Grande protagonista Alonso, sul podio a 41 anni. Si è ritirato invece Charles Leclerc. A margine della gara ci sono stati diversi eventi e in particolare uno ha avuto come protagonista il grande Alain Prost, che a 68 anni è tornato a guidare una vettura di Formula 1.

Forse è un record. Ma quello che il pilota francese ha fatto è senz'altro anomalo, e naturalmente anche meraviglioso. L'occasione è capitata appunto in Bahrain dove il Professore è tornato a bordo della McLaren Tag-Heuer motorizzata dalla Porsche del 1984. Una vettura oltremodo mitica. Perché era stata guidata da Prost e da Niki Lauda, che conquistò il titolo ai danni proprio del compagno di squadra per appena mezzo punto.

Prost ha indossato la storica tuta della McLaren, che all'epoca era rossa (e bianca), e sempre in grande forma si è rimesso al volante. Rispetto ai tempi d'oro non ci sono più i ricci di Alain, che elegantemente ingrigito. Coadiuvato da due collaboratori d'eccezione, due amici, nonché ex rivali di mille avventure, Jean Alesi e Gerhard Berger. Un paio di giri di pista con una McLaren che ha sicuramente allargato il cuore agli appassionati, felici di vedere una vettura bellissima e che ricorda un'epopea favolosa.

Alain Prost alla guida della McLaren del 1984 sul circuito del Gran Premio del Bahrain.

Il più contento di tutti è stato ovviamente Prost che a 68 anni è tornato a provare il brivido della Formula 1 in prima persona. Classe 1955 il francese ha scritto la storia di questo sport. Per anni ha detenuto una sfilza di primati. Prost ha corso prima con Lauda e poiha dato vita a un quartetto di fenomeni con Senna, Mansell e Piquet. E nell'ultima annata della sua carriera, il 1993, ha avuto modo di sfidare anche Michael Schumacher. Quattro titoli Mondiali, 51 Gp vinti. Ha guidato con McLaren, Renault, Williams e Ferrari, in estrema sintesi la grandissima carriera di Prost.