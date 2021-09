La storia della foto più iconica della Formula 1: con Senna, Prost, Mansell e Piquet Il 21 settembre 1986 all’Estoril in occasione del Gran Premio del Portogallo è stata scattata una foto che fa parte della storia della Formula 1. Sono stati immortalati tutti assieme: Ayrton Senna (all’epoca guidava la Lotus), Alain Prost (McLaren), Nigel Mansell (Williams) e Nelson Piquet (Williams). La foto venne scattata perché tutti e quattro lottavano per il titolo a poche gare dalla fine, questa foto poi è diventata leggendaria.

A cura di Alessio Morra

Ci sono delle immagini che restano nella storia, e restano impresse nella memoria dei tifosi e degli appassionati, e che non hanno bisogno del tempo o dell'effetto nostalgia per diventare leggendarie – anche se ovviamente a riguardarle quelle immagini poi mettono nostalgia, toccano il cuore e alimentano i ricordi. La Formula 1 dal 1950 a oggi ha regolato immagini infinite, di momenti meravigliosi e anche molto tristi. L'immagine più iconica della storia della Formula 1 è senza dubbio quella che venne scattata all'Estoril in occasione del Gran Premio del Portogallo. Sono stati immortalati uno al fianco dell'altro: Ayrton Senna, Alain Prost, Nigel Mansell e Nelson Piquet. L'età dell'oro della Formula 1, una stagione indimenticabile quella, ma anche quelle che seguirono con duelli straordinari.

Quella foto venne scattata per un buon motivo. Tutti e quattro i piloti erano in lizza per il titolo Mondiale. Quei quattro fenomeni erano divisi da otto punti, e avendo tutti la chance di vincere il titolo 1986 si decise di immortalarli tutti assieme. Un quartetto estremamente variegato. Da sinistra a destra si erano messi in posa Ayrton Senna, che guidava la Lotus griffata John Player e aveva una tuta scura, al suo fianco Alain Prost, campione in carica, in rosso McLaren e ancora con tantissimi capelli ricci, poi c'erano i due piloti della Williams: il Leone Nigel Mansell con il suo baffo sorridente e la tuta rossa, e Nelson Piquet, quello che in quel momento si fregiava di più titoli (due), con una tuta chiara.

Quella foto ha fatto la storia, hanno provato a ripeterla giusto un paio di volte, ci ha provato Ecclestone, che figura in una delle foto successive sempre con i quattro fenomeni. Quel campionato lo vinse Prost all'ultima gara su Mansell, che mentre provava a vincerlo fu fermato da una foratura sul rettilineo. Piquet vinse quello successivo (1987), poi nacque il dualismo tra Senna e Prost che monopolizzarono la Formula 1, conquistarono cinque titoli su sei, in mezzo il trionfo di Mansell, che a 39 anni nel 1992 divenne campione con la Williams.