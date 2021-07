Olimpiadi oggi in diretta, medaglie e risultati live: Boari in semifinale tiro con l’arco, Tamberi in finale salto in alto. Delusione scherma, azzurri fuori nella spada

I risultati dell'Italia e le medaglie alle Olimpiadi di oggi, venerdì 30 luglio, con il programma degli italiani in gara e gli orari TV su Rai e Discovery+. Dopo le quattro medaglie per l'Italia nella giornata di ieri, oggi è di Gianmarco Tamberi il primo risultato buono per l'Italia. L'azzurro si è qualificato alla finale del salto in alto. Torna in pedana domenica 1° agosto (ore 12.10 italiane) per la medaglia. Attesa alle 9:00 per la semifinale di tiro con l'arco femminile con l'azzurra Lucilla Boari che affronterà la russa Elena Osipova dopo aver battuto la cinese Wu ai quarti. Nella spada a squadra invece, azzurri eliminati subito nei quarti dalla Russia: 45-34. Delusione anche per Margherita Panziera, prima delle escluse dalla finale dei 200 dorso. Si ferma negli ottavi poi anche Rebecca Nicoli nel torneo olimpico di pugilato, categoria -60 kg. Caos nel ciclismo: il Ct Davide Cassani lascia Tokyo prima della fine delle Olimpiadi. Alle 12.40 c'è Italia – Iran per la pallavolo maschile.

