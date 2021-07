Olimpiadi di Tokyo in diretta, risultati e notizie: Germania-Italia di basket, delusione Detti nel nuoto

I risultati dell'Italia alle Olimpiadi oggi e il programma TV in chiaro sulla Rai. Dopo la conquista della medaglia d'argento di Luigi Samele nella sciabola e soprattutto l'oro di Vito Dell'Aquila nel taekwondo, gli azzurri continuano la marcia alla conquista di medaglie. Le gare della notte del nuoto hanno riservato la delusione del mancato podio di Gabriele Detti che nei 400 stile ha chiuso al sesto posto, ottavo Razzetti nei 400 misti maschili, stesso risultato per Ilaria Cusinato nei 400 misti femminili. Elena Di Liddo e Ilaria Bianchi non riescano a centrare la finale nei 100 farfalla. Un sorriso lo strappa Nicolò Martinenghi che fa 58″28 e si qualifica per la finale chiudendo al secondo posto nei 100 rana.

La Nazionale di ginnastica artistica femminile dà spettacolo nella prima suddivisione di qualificazione e chiude al comando cn 163.330 davanti al Giappone (162.662). Per le Azzurre, trascinate da Vanessa Ferrari nell'esibizione del corpo libero (può puntare alla medaglia), l'accesso alla finale è a un passo. Per passare e puntare alla medaglia la strada è irta di insidie: Germania e Spagna le avversarie alla portata mentre la vera sfida è su Olanda, Belgio, Francia, Gran Bretagna, Canada. Russia, Cina e Stati Uniti sono a livello superiore.

Nel Judo Odette Giuffrida (categoria -52kg) batte la romena Chitu per IPPON al ‘Golden score' e vai quarti di finale. Identico risultato anche per Manuel Lombardo che nella categoria -66 kg ha superato per waza ari ha superato il kazako Sherikzanov. Sarà il brasiliano Cargnin il prossimo avversario dell'italiano.

Nel canottaggio Valentina Iseppi, Alessandra Montesano, Veronica Lisi e Stefania Gobbi vanno in finale nel quattro di coppia femminile. Finale anche per Gennaro Di Mauro nel singolo senior maschile. Nella pallanuoto tutto facile per il Settebello italiano nel primo incontro del Girone A grazie alla vittoria per 21-2 sul Sudafrica (top scorer con 5 centri Francesco Di Fulvio). Paola Egonu protagonista dell'Italvolley femminile. Le azzurre si sono imposte in maniera imperiosa sulla Russia per 3-0 con il punteggio di 25-23, 25-19, 25-14. Top scorer del match la schiacciatrice che ha piazzato 21 punti.

Attesa anche per l’esordio delle nazionale del basket. Le azzurre del Softball dovranno giocarsi le ultime chance di medaglia contro il Messico. L'Italia conquista il secondo successo nel torneo di basket femminile 3×3 alle Olimpiadi di Tokyo, superando per 22-14 la Romania. Le azzurre vanno avanti verso l’obiettivo della qualificazione alla fase ad eliminazione diretta. Nella scherma invece Arianna Errigo e Alice Volpi si sono qualificate per gli ottavi di finale, mentre è già fuori dai Giochi Martina Batini sconfitta per 15-10 dall’ungherese Fanni Kreiss. La Errigo ha superato anche lo scoglio degli ottavi volando ai quarti grazie al successo sulla canadese Guo per 12-6. Qui le informazioni sul programma di oggi, domenica 25 luglio.

