Clamorosa sconfitta per gli Stati Uniti nel basket a Tokyo: vince la Francia, flop Durant e Lillard I transalpini battono 83-76 la nazionale a stelle e strisce, che non perdeva alla rassegna olimpica da 17 anni, con 24 vittorie consecutive da Atene 2004 in poi. Decisivi gli NBA Fournier e Gobert, nell’America si salva il solo Jrue Holiday, fresco di anello NBA e atterrato a tempo di record.

A cura di Luca Mazzella

Pronti-via e abbiamo la prima grande sorpresa nel torneo di basket delle Olimpiadi di Tokyo. La Francia, guidata da una grandissima prestazione della guardia NBA Evan Fournier (28 punti) batte 81-76 gli Stati Uniti infliggendo a Team USA la prima sconfitta nella rassegna a cinque cerchi dal lontano 2004 (24 vittorie di fila), la sesta in assoluto su 144 partite giocate nella storia del torneo. La squadra allenata da Gregg Popovich gioca male e si chiude troppo spesso in isolamenti forzati delle sue star, ha problemi di falli con Kevin Durant in campo appena 20 minuti e più in generale tira malissimo da due (15/37) e da tre (10/32) trovando nel solo Jrue Holiday (per la cronaca atterrato ieri in Giappone dopo aver vinto l'anello coi Bucks 4 giorni fa) la solidità necessaria per resistere all'energia dei francesi, che emergono nel finale conquistando diversi palloni vaganti di pura aggressività.

Dopo le due sconfitte nelle amichevoli di preparazione contro la Nigeria e l'Australia, che avevano fatto suonare qualche campanello d'allarme solo messo in stand-by con la vittoria contro la Spagna, le prossime saranno ore delicatissime per la rappresentativa americana, chiamata a riscattare la pessima figura dell'ultimo mondiale e con tutti i riflettori puntati addosso.