Il primo rinforzo di mercato dell'Inter per la prossima stagione potrebbe essere Hakan Calhanoglu. La mossa a sorpresa dei nerazzurri e i contatti con il calciatore in scadenza con il Milan sembrano aver dato esiti positivi. L'offerta del club di Suning, sembrerebbe aver superato quella messa sul piatto dai rossoneri per il rinnovo, fermatasi ad un ingaggio da 4 milioni di euro a stagione. Potrebbe essere lui il primo puntello per la squadra di Simone Inzaghi, in attesa di capire l'evolversi della situazione Eriken. Nelle alte trattative di giornata, sempre più forte il pressing dell'Atalanta sul giapponese Tomiyasu del Bologna, pedina molto gradita a Gasperini. Intanto suggestione Sergio Ramos per la Roma: il difensore che ha chiuso la sua esperienza al Real Madrid è finito nel mirino di Mourinho, anche se l'operazione è molto difficile anche alla luce della concorrenza.