L'Italia di Roberto Mancini è agli ottavi di finale degli Europei 2021 e il Ct azzurro ha deciso di mandare in campo anche Sirigu al posto di Donnarumma nel finale del match contro il Galles. Un riconoscimento importante per il portiere del Torino ma anche una passerella per l'estremo difensore del Milan protagonista nell'ultimo anno del più intricato intreccio di mercato. Donnarumma infatti, a meno di clamorosi colpi di scena, lascerà il club rossonero il prossimo 30 giugno, quando il suo contratto scadrà. Il portiere campano sarà libero di accasarsi altrove a parametro zero.

Le assurde richieste del suo procuratore per l'ingaggio di Gigio (Raiola ha chiesto al Milan 10 milioni di euro al Milan) hanno fatto spazientire il club rossonero che ha deciso di non accettare le pretese economiche di Donnarumma. Una situazione che ha visto gli amanti del calcio in Italia criticare aspramente questo comportamento tanto da manifestarlo anche all'Olimpico nel match tra Italia e Galles. All'uscita dal campo per concedere l'ingresso a Sirigu, Donnarumma è stato fischiato da una parte dello stadio, una cerchia ben distinta che però è stata poi coperta da alcuni applausi del pubblico, sia per il portiere del Milan che per l'estremo difensore del Toro pronto ad entrare.

Donnarumma al PSG: già fissate le visite mediche

Sui social in tanti hanno sottolineato i fischi dell'Olimpico ribadendo come il giochino di Mino Raiola avesse irrimediabilmente rovinato l'immagine di Donnarumma. Di certo ciò che è successo non ha lasciato indifferente l'opinione pubblica che ha condannato parecchio il portiere per la sua mancata presa di posizione nei confronti del suo agente lasciandolo operare in totale libertà: tra proposte folli e ricche commissioni.

Risultato finale? Niente rinnovo con il Milan e firma con il PSG a 10 milioni di euro a stagione più bonus. Domani, come confermano le ultime indiscrezioni, Donnarrumma dovrà sostenere le visite mediche a Firenze con il club parigino e poi firmare il sul contratto che lo legherà alla squadra di Mauricio Pochettino a partire dalla prossima stagione.