video suggerito

Il gesto di Mbappé durante la festa in campo del PSG: si stacca dal gruppo e corre da Luis Enrique Kylian Mbappé corre ad abbracciare Luis Enrique durante i festeggiamenti del PSG per la semifinale di Champions conquistata. L’attaccante francese si stacca dal gruppo e vuole solo andare verso il suo allenatore per ringraziarlo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

25 CONDIVISIONI condividi chiudi

Doppietta e PSG in semifinale. Kylian Mbappé ha inciso ancora una volta a modo suo trascinando i parigini al penultimo atto della Champions League. Il 4-1 sul Barcellona in Catalogna ha fatto impazzire i francesi che in campo hanno festeggiato tutti insieme questo grande traguardo. Calciatori e staff uniti tra cori e urla, ma mancava Luis Enrique. Il tecnico del PSG era rimasto più indietro, un po' defilato rispetto al gruppo lasciando che fosse dato il giusto merito ai suoi ragazzi. Un qualcosa che però a Mbappé non è andata bene.

E infatti sui social ha iniziato a circolare un video in cui si vede l'attaccante francese staccarsi dai compagni di squadra improvvisamente proprio per raggiungere il proprio allenatore. L'ha osservato, ha corso verso di lui e poi si sono uniti in un unico e lungo abbraccio. Per un momento Mbappé ha lasciato alle spalle le ipotetiche tensioni che hanno accompagnato questi ultimi mesi dell'attaccante al PSG pronto a vestire al maglia del Real Madrid il prossimo anno. Luis Enrique sul volto era entusiasta apprezzando tantissimo quel gesto.

Tra sostituzioni e partita iniziate dalla panchina, da febbraio a oggi tra Mbappé e Luis Enrique sembra essersi aperto un caso proprio attorno alla gestione dell'attaccante francese da parte del tecnico spagnolo. Luis Enrique ha però sempre chiarito di non avere nulla contro il giocatore così come ha escluso che l'abbia potuto insultare dopo la sostituzione contro il Marsiglia giocata a inizio aprile in una partita importante per la classifica in Ligue 1. L'immagine di Mbappé che corre verso Luis Enrique esclude così ogni cosa.

Il giocatore ha voluto di sua spontanea volontà staccarsi dal gruppo dei propri compagni di squadra solo per correre verso il suo allenatore. L'ha abbracciato e poi Luis Enrique simpaticamente l'ha lasciato andare dandogli una pacca sulla spalla. Un gesto di enorme impatto, di grande significato, che evidenzia anche come Luis Enrique sia stato in grado di creare al PSG prima un gruppo e poi una squadra che forse negli ultimi anni è stata un po' troppo offuscata da campioni che alla fine non sono mai riusciti ad incidere.