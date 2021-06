L'Inter è pronta a tuffarsi su Hakan Calhanoglu. Il trequartista del Milan, eliminato con la sua Turchia agli Europei nel girone dell'Italia totalizzando zero punti, non ha particolarmente brillato. Il suo contratto in scadenza con i rossoneri il prossimo 30 giugno, non dovrebbe essere rinnovato e per questo i nerazzurri, secondo quanto dichiarato da Sky Sport, ne stanno approfittando presentando un'offerta all'entourage del giocatore. Le pretese economiche avanzate dall'agente di Calhanoglu hanno fatto stizzire Maldini e Massara che hanno deciso di virare su altri obiettivi.

Zaccagni è l'ultimo nome sulla lista e i contatti con il Verona sono costanti. Ecco perché l'Inter si è fiondata sul giocatore a caccia di rinforzi in quella zona di campo. Una scelta obbligata da parte del club nerazzurro anche per via delle attuali condizioni di Eriksen. Marotta vorrebbe consegnare nelle mani di Simone Inzaghi un giocatore che possa funzionare al meglio in mediana nello stesso ruolo in cui Luis Alberto ha fatto brillare la sua Lazio negli ultimi anni in biancoceleste del tecnico piacentino. Calhanoglu al momento rappresenta un obiettivo importante per l'Inter.

Sondaggi in corso dei nerazzurri per il trequartista turco

Calhanoglu avrebbe le caratteristiche perfette per il gioco di Simone Inzaghi e l'attuale posizione del giocatore, in scadenza di contratto con il Milan, favorirebbe una trattativa che in questo momento potrebbe andare avanti e avere una brusca accelerata nei prossimi giorni. Secondo Sky in questo momento l'Inter avrebbe compiuto dei sondaggi per Calhanoglu che ha terminato il suo europeo con la Turchia senza brillare particolarmente.

Il trequartista turco pretende comunque un ingaggio da 5 milioni di euro netti a stagione. Nessun club europeo fino a questo momento ha presentato un'offerta ufficiale al giocatore se non l'Al Duhail, il club del Qatar che ha messo sul piatto un ingaggio da 8 milioni anche se il livello del campionato non è gradito al giocatore. Su Calhanoglu c'era stato anche un timido approccio da parte della Juventus prima dell'arrivo di Allegri.