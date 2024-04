Simone Inzaghi euforico, inizia il conto alla rovescia per lo Scudetto dell’Inter: “Mancano 8 punti”

video suggerito

A cura di Fabrizio Rinelli

Simone Inzaghi sa che lo Scudetto è vicino e dopo la vittoria dell'Inter nel finale contro l'Udinese grazie al gol di Frattesi ormai non si nasconde più. "Dobbiamo guardare partita dopo partita, domenica avremo il Cagliari e quindi ci mancano ancora 8 punti in 7 partite – dice ai microfoni di Sky subito dopo la partita – dobbiamo lavorare andando in un'unica direzione tutti". L'allenatore dell'Inter sa che adesso c'è solo da stabilire la data dei festeggiamenti: "C'è grande armonia, si aiutano tutti e i subentrati ci danno sempre una grande mano".

Nonostante questo Inzaghi cerca di tenere tutti con i piedi per terra. L'obiettivo Scudetto è vicino ma c'è da restare concentrati: "Il risultato è importante abbiamo fatto 26 vittorie su 31 partite ma non dobbiamo guardare le tabelle adesso – spiega – Domani darò un giorno di riposo per chi era con noi a Udine e poi da mercoledì penseremo al Cagliari". Il tecnico nerazzurro ha spiegato come ha fatto la sua Inter a ribaltare la partita: "Negli spogliatoi a fine primo tempo gli ho fatto l'esempio di Roma".

La carica di Inzaghi a Udine.

Se la vittoria dell'Inter è stata così importante e sofferta, è stata anche merito dell'Udinese: "Vorrei fare i complimenti all'Udinese perché perdere così dà fastidio ma penso che con questa organizzazione e tenacia possano salvarsi – spiega – Noi invece abbiamo vinto una partita importante, abbiamo preso in gol rocambolesco ma stasera ho detto ai ragazzi di restare tranquilli e giocare che nel corso della partita l‘Udinese si sarebbe stancata e sapevo che dalla panchina ci avrebbero dato una mano".

Lo Scudetto dunque è a un passo, inutile avere ancora rimpianti sulla Champions e quanto accaduto a Madrid: "Siamo fieri dei 3 anni in Europa in cui abbiamo dato tutto ciò che avevamo mentre quest'anno è andata così ai rigori, purtroppo il calcio non perdona, dovevamo fare probabilmente un gol in più a San Siro ma abbiamo zero rimpianti".