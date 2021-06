Hakah Calhanolgu resta a Milano, ma non al Milan. Colpo di scena di mercato nel capoluogo lombardo, con il centrocampista turco che, dopo una trattativa lampo, ha trovato l'accordo con l'Inter. Il calciatore classe 1994, in scadenza con i rossoneri, vestirà la maglia dei cugini a partire dalla prossima stagione. Per convincerlo il club nerazzurro ha messo sul piatto un ingaggio ricchissimo.

Nella giornata di ieri i contatti si sono intensificati, oggi le parti hanno trovato l'intesa. Hakan Calhanoglu nella prossima stagione vestirà la maglia dell'Inter. L'intesa tra il giocatore e il club campione d'Italia è totale e domani sono state già programmate le visite mediche. Il numero 10 della nazionale turca, reduce da un Europeo molto deludente, dopo aver chiuso la sua esperienza continentale ha detto sì alla proposta nerazzurra, dopo che i discorsi per il rinnovo con il Milan non sono mai "decollati".

Calhanoglu sarà libero di lasciare il Milan il 30 giugno a zero, essendo in scadenza di contratto. Un contratto che i rossoneri hanno provato a rinnovare, spingendosi fino alla proposta di un ingaggio da 4 milioni di euro. Alla fine però l'ha spuntata l'Inter che ha offerto a Calhanoglu 5 milioni di euro più uno di bonus all'anno per un contratto che dovrebbe essere triennale. Si tratta di fatto del doppio di quanto percepito finora dall'ex Bayer al Milan.

Dopo 4 stagioni dunque si conclude l'esperienza di Calhanoglu al Milan. Una soluzione che lascia scoperti i rossoneri a centrocampo con la prospettiva di dover cercare una valida alternativa ad un giocatore protagonista di un rendimento in crescita. Al contrario l'Inter con Calhanoglu, piazza un innesto importante in mediana, in attesa di conoscere il futuro di Christian Eriksen. Se quest'ultimo non dovesse avere il via libera alla ripresa dell'attività agonistica in Serie A, allora l'Inter potrebbe puntare sul calciatore turco nelle vesti di erede del danese.