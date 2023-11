Napoli, oggi incontro tra De Laurentiis e Tudor per il dopo Garcia: il tecnico francese ha già lasciato l’Italia, le news sul nuovo allenatore

Dopo l'esonero di Garcia, con il tecnico francese che ha già lasciato l'Italia, il Napoli e De Laurentiis sono il sostituto: tra i nomi, quello di Igor Tudor sembra il più plausibile come nuovo allenatore. Nella lista del presidente anche Mazzarri, restano suggestioni i nomi di Conte e Fabio Cannavaro. Aurelio De Laurentiis, ha contatto l'agente di Tudor, ex Marsiglia, per un incontro a Roma nel quale verificare la possibilità di trovare un'intesa sui termini del contratto.

L'esperienza di Rudi Garcia sulla panchina del Napoli si è conclusa nell'intervallo di Napoli-Empoli, prima ancora del ko contro i toscani. Il tecnico transalpino, che mercoledì prossimo non dirigerà la ripresa degli allenamenti, ha già lasciato l'Italia per volare in Francia, a Nizza: ennesima conferma di come il suo esonero fosse già scritto e divenuto solo una questione di mero comunicato ufficiale.

