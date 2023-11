Rudi Garcia è stato già esonerato sul presepe napoletano San Gregorio Armeno: sul presepe napoletano già c’è la statuina dell’allenatore azzurro Rudi Garcia con la valigia.

A cura di Redazione Napoli

Sul presepe napoletano Rudi Garcia è già stato esonerato: il maestro artigiano Genny Di Virgilio, titolare dell'omonima, storica bottega, aperta dal 1830 in via San Gregorio Armeno, in poche ore ha già posizionato fra i suoi "vip" la statuina che raffigura l'allenatore francese, alla guida degli azzurri dalla scorsa estate, con tanto di valigia in mano pronto a lasciare la città. «È arrivato il momento – dice Di Virgilio – specialmente dopo quello che è successo ieri e quello che è successo negli ultimi tempi sul campo». Ovviamente il riferimento è alla sconfitta del Napoli contro l'Empoli in casa allo stadio "Maradona" per 1-0.

Sono tantissime le ironie con video TikTok e meme che riguardano l'allenatore transalpino che con Napoli non ha minimamente legato nel corso di questi quattro difficili mesi e che ora pare definitivamente sulla via dell'esonero. La città è passata dall'entusiasmo della fase di Luciano Spalletti, del terzo storico scudetto e del momento d'oro di campioni come Khvicha Kvaratskhelia e Victor Osimhen all'attuale deprimente periodo con poco mordente, infortunii e rendimento scarsissimo in campo sia in Champions League che in campionato dove i tifosi avrebbero auspicato un posizionamento diverso rispetto all'attuale e una corsa al "bis" da campioni d'Italia in carica.