Chi può essere il nuovo allenatore del Napoli dopo il possibile esonero di Garcia: tre nomi Napoli in silenzio stampa, sono ore decisive per l’esonero di Rudi Garcia. Chi può può prendere il presidente De Laurentiis al suo posto? Sono tre i profili dei possibili candidati.

Paolo e Fabio Cannavaro (il suo nome è tra le ipotesi per la panchina) seduti in tribuna a pochi metri di distanza da De Laurentiis.

La sconfitta del Napoli in casa contro l'Empoli dà una spallata alla panchina di Rudi Garcia. L'esonero dell'allenatore, già ventilato un mese fa salvo il tentativo estremo da parte del presidente di ricucire la tela di un rapporto ai saldatosi tra squadra e tecnico, è l'ipotesi più probabile al momento. E il silenzio stampa decretato dal club dice molto della situazione di subbuglio in cui versa la squadra: bocche cucite, porte dello spogliatoio serrate.

È il momento delle decisioni solenni, di quelle che prendi una volta e tira un riga su, ora e per sempre. Che sia un traghettatore (condizione più plausibile) oppure che in corsa salti sul treno dei campioni d'Italia una figura a cui affidare già il futuro lo si saprà con certezza nelle prossime ore. Il patron ha lasciato lo stadio prima del fischio finale della sfida persa tra le mura amiche. Aveva visto già abbastanza. Ma non è andato a confrontarsi coi giocatori, ci sono riflessioni ben più importanti e decisive da prendere assieme ai suoi collaboratori. Ci era sceso alla fine del primo tempo ma anche questa mossa, quasi disperata, di dare una scossa s'è rivelata vana.

La sconfitta in casa contro l’Empoli spiana la strada al possibile esonero di Garcia.

Chi può arrivare al posto del francese? La presenza in tribuna di Paolo e Fabio Cannavaro, seduti non molti distante da Aurelio De Laurentiis, hanno aggiunto il nome dell'ex difensore campione del mondo a Berlino 2006 e Pallone d'Oro in calce alla lista dei candidati a prendere le redini di un gruppo che ha smarrito se stesso. È napoletano, fattore tutt'altro che trascurabile per rinsaldare la fiducia del popolo azzurro intorno al suo incarico e al compito che lo attende. Può essere il colpo a sorpresa anche se con poca esperienza in panchina.

Igor Tudor, ex Verona e Udinese, reduce dalla recente esperienza di Marsiglia, è il profilo che sembra avere maggiori quotazioni: il nome del croato era emerso già un mese fa (quando la posizione di Garcia sembrò già incrinata in maniera irreversibile) poi la scelta conservativa del patron ha raffreddato quella pista.

Igor Tudor è il nome emerso già un mese fa tra i possibili sostituti.

AdL credeva di riuscire a convincere Antonio Conte, ma il suo no a subentrare in situazioni del genere (oltre all'opportunità di un'intesa tra domanda e offerta e sancire i termini dell'accordo) ha indotto il presidente a restare sui propri passi, chiamando in causa i senatori e i ‘saggi' della rosa chiedendo loro uno sforzo in nome anche del titolo tricolore cucito sul petto. Walter Mazzarri, ex che ha manifestato entusiasmo in attesa della chiamata fatidica, pure è opzione presa in considerazione.

Un mese pieno di vicinanza fisica, emotiva, ‘tecnica' del massimo dirigente, che s'è trasferito nel quartier generale dei partenopei, ha dialogato con tutti, provato a ricucire quel che poteva, s'è piazzato alle spalle del tecnico transalpino facendogli ombra (di fatto, lo ha commissariato) ha portato al disastro con i toscani. Non c'è altro da aggiungere, il cerino è in mano a lui. Come sempre, ora più che mai.

Il presidente De Laurentiis in tribuna, nei pressi ci sono i fratelli Cannavaro.

I fischi a Rudi Garcia al momento della lettura delle formazioni erano stati già indicativi. Fuori Kvara e Zielinski, modulo rivoluzionato e clima di sfiducia che s'è respirato profondamente fino a quando Kovalenko non ha messo dentro una rete esiziale Il Maradona s'era già schierato: unico responsabile dello sfascio in cui è precipitato il Napoli campione d'Italia è considerato il tecnico e non chi l'ha scelto. Il primo può saltare in qualsiasi momento, il secondo no. È il proprietario del giocattolo, colui che l'ha avuto tra le mani convinto che, al netto degli addii di Spalletti e Giuntoli, avrebbe potuto dimostrare che gestendo tutto da solo avrebbe dimostrato al mondo intero la reale paternità dei meriti di uno scudetto. Ma il copione gli è sfuggito di mano.