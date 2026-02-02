Calciomercato, news di oggi in diretta: Juve su Sorloth. Milan-Mateta, si attende il responso medico. Alisson, visite col Napoli

Le ultime notizie di calciomercato oggi 2 febbraio 2026 e le trattative di giornata con acquisti, cessioni e trasferimenti per Juve, Milan, Inter, Napoli, Roma e delle altre squadre di Serie A ed estere.

È Sorloth dell'Atletico Madrid il nome per il quale la Juve fa un tentativo oggi visto che il Tottenham non apre alla cessione di Kolo Muani. E Icardi? La trattativa è esplosa ieri ma non c'è apertura da parte del Galatasaray e Spalletti ha chiarito: "Non lo voglio". Il Milan chiude oggi per Mateta del Crystal Palace, decisivo il consulto medico di oggi a Parigi: il club svolgerà una serie di test per verificare l'integrità fisica dell'attaccante poi ci sarà o meno la fumata bianca. Fatta per Alisson Santos al Napoli, oggi a Roma le visite mediche. Non si prenderà un vice Di Lorenzo, l'infortunio è meno grave del previsto. Bryan Zaragoza, esterno del Celta di proprietà del Bayern Monaco, alle visite mediche con la Roma. Inter–Diaby, niente da fare nonostante l'offerta aumentata all'Al Ittihad.

Tutte le operazioni e il tabellone del calciomercato di Serie A aggiornato.