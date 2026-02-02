Calciomercato, news di oggi in diretta: Juve su Sorloth. Milan-Mateta, si attende il responso medico. Alisson, visite col Napoli

Le ultime notizie di calciomercato oggi 2 febbraio 2026 e le trattative di giornata con acquisti, cessioni e trasferimenti per Juve, Milan, Inter, Napoli, Roma e delle altre squadre di Serie A ed estere.
È Sorloth dell'Atletico Madrid il nome per il quale la Juve fa un tentativo oggi visto che il Tottenham non apre alla cessione di Kolo Muani. E Icardi? La trattativa è esplosa ieri ma non c'è apertura da parte del Galatasaray e Spalletti ha chiarito: "Non lo voglio". Il Milan chiude oggi per Mateta del Crystal Palace, decisivo il consulto medico di oggi a Parigi: il club svolgerà una serie di test per verificare l'integrità fisica dell'attaccante poi ci sarà o meno la fumata bianca. Fatta per Alisson Santos al Napoli, oggi a Roma le visite mediche. Non si prenderà un vice Di Lorenzo, l'infortunio è meno grave del previsto. Bryan Zaragoza, esterno del Celta di proprietà del Bayern Monaco, alle visite mediche con la Roma. Inter–Diaby, niente da fare nonostante l'offerta aumentata all'Al Ittihad.
Tutte le operazioni e il tabellone del calciomercato di Serie A aggiornato.
Alisson Santos oggi fa le visite mediche per il Napoli
È il giorno di Alisson Santos al Napoli. Il calciatore brasiliano svolge oggi le visite mediche, arriva dallo Sporting Lisbona con la formula del prestito oneroso (3,5 milioni) con diritto di riscatto fissato a 16,5. L'infortunio meno preoccupante subito da Di Lorenzo e i tempi di recupero più contenuti chiudono la porta ad altre operazioni per un difensore esterno. C'era stato un contatto per Zappa ma il Cagliari ha chiesto l'obbligo e la trattativa s'è arenata. Niente da fare per Juanlu del Siviglia.
A che ora chiude la sessione invernale di gennaio 2026
Ore 20 di oggi, è l'orario fissato per la chiusura ufficiale della sessione invernale del mercato di gennaio 2026. In seguito, ci sarà ancora un po' di tempo per tesserare eventuali svincolati.
Hiljemark sarà il sostituto di Gilardino al Pisa
Classe 1992, 33 anni compiuti lo scorso giugno, l'ex centrocampista di Palermo e Genoa prenderà il posto di Alberto Gilardino. Hiljemark è giovanissimo, ma dopo essersi ritirato a causa di notevoli problemi fisici a 28 anni ha intrapreso la carriera di allenatore. Dirà sì dopo essersi liberato dall'Elfsborg.
Mateta al Milan solo dopo il supplemento di visite mediche
Un supplemento di visite da parte dello staff medico rossonero dirà sì oppure no all'arrivo di Mateta al Milan. Gli accordi economici tra club e col calciatore sono fatti: al Crystal Palace vanno 35 milioni di euro per un acquisto a titolo definitivo; all'attaccante contratto fino al 2030 con ingaggio da 3,5 milioni più bonus. Ma tutto è subordinato all'integrità (si valutano soprattutto le ginocchia) del francese.
È Sorloth l'ultimo obiettivo della Juve per l'attacco
Alexander Sorloth dell'Atletico Madrid è l'ultimo obiettivo per l'attacco della Juventus. Dopo i sondaggi fatti in queste settimane per Mateta, En-Nesyri e Icardi (una suggestione durata un giorno e smentita sia da Chiellini sia da Spalletti) i riflettori sono tutti puntati verso la Spagna. Il nome preferito è sempre lo stesso, Kolo Muani, ma il Tottenham non apre alla cessione in prestito al netto dell'accordo tra bianconeri e PSG (detentore del cartellino).
Le ultimissime notizie di calciomercato: le trattative di oggi 2 febbraio 2026
