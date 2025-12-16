Chi è Milton Pereyra, l’astro del Boca Juniors che andrà al Napoli sfruttando un cavillo burocratico

Milton Pereyra è uno dei prospettivi più interessanti del Boca Juniors e si trasferirà al Napoli sfruttando un cavillo burocratico: firmerà un contratto triennale. Il giovane attaccante argentino proseguirà la sua crescita nel settore giovanile azzurro.

Il trasferimento di Milton Pereyra al Napoli, anticipato dai media argentini, ha sorpreso il Boca Juniors, che si è trovato di fronte a una decisione ormai definitiva. Il giovane attaccante classe 2008 lascerà Buenos Aires il prossimo 28 dicembre per iniziare una nuova avventura in Italia, entrando a far parte del settore giovanile del club azzurro con un contratto triennale.

L’operazione si è concretizzata attraverso il meccanismo della responsabilità genitoriale, uno strumento legale che consente ai genitori o ai tutori di svincolare un calciatore prima della firma del primo contratto professionistico.

All’interno del Boca la scelta è stata accolta con rassegnazione: si tratta di una decisione familiare sulla quale il club non può intervenire. Di conseguenza, Pereyra lascerà la società a parametro zero, seguendo un percorso sempre più comune nel calcio giovanile argentino e già intrapreso da altri talenti diretti in Europa. Un caso che ricorda da vicino quello di Francisco Baridó, passato alla Juventus nel gennaio 2024 e successivamente approdato proprio al Napoli.

Chi è Milton Pereyra, l'astro del Boca Juniors che si trasferirà al Napoli

Nato il 13 maggio 2008 a Buenos Aires, Pereyra è entrato nel Boca Juniors a soli sette anni, completando l’intero percorso di formazione all’interno del club. Negli ultimi mesi era stato spesso utilizzato come centravanti di riserva alle spalle di Joaquín Piñeyro, giovane molto considerato anche a livello di nazionale giovanile. Nonostante ciò, Pereyra ha saputo farsi trovare pronto ogni volta che è stato chiamato in causa, mostrando personalità e continuità.

Il momento simbolo della sua crescita è arrivato nell’ultimo Superclásico stagionale, quando ha realizzato una doppietta contro il River Plate, confermando le sue doti realizzative e attirando l’attenzione di diversi osservatori. Prestazioni come quella hanno accelerato il suo percorso e convinto il Napoli a investire su di lui, offrendo al giovane argentino l’opportunità di proseguire il proprio sviluppo in Europa e di costruire lontano da casa il proprio futuro calcistico.