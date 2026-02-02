Perché Mateta non giocherà più nel Milan: cosa è successo durante le visite mediche

Mateta non sarà un giocatore del Milan. Dopo il supplemento di visite mediche sul giocatore il club rossonero ha deciso di non completare l’acquisto dell’attaccante francese.

Jean-Philippe Mateta rimarrà al Crystal Palace. Salta clamorosamente, nell'ultimo giorno del calciomercato invernale, il trasferimento dell'attaccante francese al Milan. Gli inglesi avevano anche già comprato il suo sostituto, ovvero Strand Larsen, ma alla fine si ritroveranno in rosa ancora Mateta. Ma cosa è successo? I rossoneri avevano chiesto un supplemento di visite mediche al giocatore prima di mettere tutto nero su bianco. E così un medico del Milan si è recato a Parigi per ulteriore controlli in relazione a un vecchio problema al ginocchio del giocatore.

Una volta terminato il controllo lo staff medico ha contattato il Milan per comunicare che forse non era il caso di procedere all'acquisto del giocatore. Di fatto Mateta sembra proprio che avrà bisogno di un intervento chirurgico al ginocchio per riprendersi completamente col rischio di restare fuori per 3-4 mesi. Un rischio enorme per un Milan che aveva bisogno del giocatore subito, in questa finestra di mercato. Dubbi su Mateta c'erano stati già quando il Palace ha deciso di escluderlo dalla partita persa nel terzo turno di FA Cup contro il Macclesfield.

Matera in azione con la maglia del Crystal Palace.

Mateta ebbe un grosso infortunio al ginocchio nel 2019 saltando diverse partite e restando fermo prima del totale recupero. Il Milan aveva messo a punto ogni tipo di dettaglio per concludere l'affare anche se forse mancava qualcosa dal punto di vista delle commissioni agli agenti. Ma ormai il grosso sembrava fatta, meno che le visite mediche. Secondo quanto rivelato dal giornalista ed esperto di mercato, Alfredo Pedullà, questa trattativa l'ha gestita direttamente Furlani col suo mediatore, Tare infatti, nonostante sia il direttore sportivo dei rossoneri, non è mai entrato nell'affare.

Dunque si chiude qui la suggestione di vedere Mateta al Milan. Nelle ultime settimane era stata la Juventus per prima a muoversi sul giocatore ma non trovando l'accordo col Crystal Palace ha poi deciso di mollare la presa. I bianconeri poi hanno cercato fino all'ultimo un'apertura del Tottenham per Kolo Muani ma quasi sicuramente il mercato invernale della Juventus, per quanto riguarda la prima squadra, si chiuderà con gli acquisti di Boga e di Holm.