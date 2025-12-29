Quando inizia e quando finisce il calciomercato invernale in Serie A, le date di gennaio 2026

(foto generata con intelligenza artificiale)

Il calciomercato invernale permetterà alle squadre di Serie A di rinforzarsi attraverso acquisti e cessioni come sempre. Le trattative, in realtà, per portare nuovi calciatori all'interno dei propri club sono già iniziate, con accordi già raggiunti, ma la sessione di riparazione si aprirà ufficialmente il 2 gennaio 2026 per poi concludersi un mese dopo, il 3 febbraio. Ecco tutto quello che c'è da sapere sulle date del mercato che potrebbe anche cambiare gli equilibri nel massimo campionato italiano (e non solo).

Quando inizia il calciomercato invernale 2026 in Serie A

Il calciomercato invernale aprirà ufficialmente i battenti il 2 gennaio 2026 alle ore 00:00. Questo significa che solo dopo il fischio d'inizio della sessione si potranno depositare i contratti delle operazioni di mercato in Lega, con le squadre che potranno poi schierare i neoacquisti. È stata però studiata una deroga speciale per consentire l'uniformità per tutte le squadre del nostro campionato: Milan e Cagliari, che scenderanno in campo il giorno 2, potranno comunque schierare eventuali neoacquisti (vedi Fullkrug), come le altre compagini che giocheranno a partire dall'indomani.

Orario e data di chiusura del mercato di riparazione 2026

I club italiani avranno a disposizione praticamente un mese per sistemare tutto con acquisti mirati e cessioni finalizzate a sfoltire la rosa. Infatti il gong sulla finestra del calciomercato invernale 2026 è in programma lunedì 2 febbraio 2026 alle ore 20. Questo sarà il limite massimo per depositare i documenti relativi ai contratti dei calciatori. Per chi si ridurrà all'ultimo momento sarà una corsa contro il tempo per fare tutto nei tempi previsti senza sforare, anche inviando tutto tramite pec. Non sono mancati in passato casi di contratti depositati dopo il limite e, dunque, affari saltati, anche clamorosi.