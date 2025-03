video suggerito

Tragedia nel ciclismo, giovane dilettante si ritira dalla tappa: investito mortalmente da un camion Il giovane dilettante olandese Beau van Izerloo è deceduto a seguito di un assurdo incidente stradale contro un camion, appena dopo essersi ritirato dalla U23 Elite Arden Challenge. Aveva solo 22 anni. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

A cura di Alessio Pediglieri

24 CONDIVISIONI condividi chiudi

Assurda tragedia tra le strade del Nord Europa consumatasi in questo fine settimana: il giovanissimo ciclista dilettante, Beau van Izerloo, è stato vittima di un incidente stradale mortale a seguito di un impatto violentissimo contro un camion che stava provenendo dalla corsia opposta. Il dramma si è consumato a margine della U23 Elite Arden Challenge, una gara riservata ai non professionisti: van Izerloo si era appena ritirato dalla corsa poco prima di essere investito e perdere la vita a soli 22 anni.

La polizia del Belgio sta ancora verificando cosa sia accaduto prima e dopo la prima frazione della Arden Challenge, perché la tragedia che ha colpito il 22enne olandese van Izerloo ha a dir poco dell'incredibile: il giovane dilettante che corre per i colori della Willebrord Wil Vooruit si era appena ritirato dalla prima tappa quando – probabilmente rientrando nella zona ammiraglie – è stato investito da un mezzo pesante. Fatale un angolo cieco con il ciclista che non ha avuto scampo: subito soccorso, è stato rianimato sul posto dai mezzi di soccorso ma non c'è stato nulla da fare: Beau van Izerloo è spirato pochi minuti dopo a causa delle ferite e dei traumi interni riportati.

Gli accertamenti della polizia, l'eventuale responsabilità dell'organizzazione della gara

Ovviamente è stata aperta una indagine sulla dinamica dell'incidente stradale ma anche per capire cosa sia successo sul fronte organizzativo della Arden Challenge, una gara che si corre annualmente sulle strade belghe nella zona di Hotton – dove è accaduta la tragedia – riservata ai dilettanti. E' in via d'accertamento una eventuale responsabilità da parte della società organizzatrice che dovrà spiegare come sia stato possibile un incidente del genere nei confronti di uno iscritto ed evidentemente sul percorso stesso della gara.

Il cordoglio del mondo del ciclismo per la morte improvvisa di van Izerloo

"Tutta la famiglia del ciclismo è in lutto – le parole del sindaco di Hotton Philippe Courard – Un terribile incidente è costato la vita di un giovane ragazzo olandese. Le mie preghiere in questo momento difficile sono per la sua famiglia, i suoi affetti, la sua squadra e tutta l’organizzazione della corsa".