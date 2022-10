Sonny Colbrelli verso il ritiro: non può correre con il defibrillatore, manca solo l’annuncio Sonny Colbrelli vicino al ritiro: dovrebbe annuncerà l’addio alle corse tra un paio di settimane in una conferenza stampa. Dopo il malore che ha portato all’impianto di un defibrillatore sottocutaneo in Italia non è idoneo all’attività agonistica.

A cura di Vito Lamorte

Sonny Colbrelli, l'eroe della Parigi-Roubaix del 2021, è pronto ad annunciare il suo ritiro dall'attività agonistica. Manca solo l'annuncio ufficiale, che dovrebbe arrivare nella conferenza stampa indetta per il 15 novembre dal campione bresciano. A riportare questa indiscrezione è La Gazzetta dello Sport.

Il classe 1990 non può correre con il defibrillatore sottocutaneo, impiantato in un'operazione dopo il malore che lo aveva colpito durante il Giro di Catalogna 2022: non è consentito dalla regolamentazione italiana e dall’UCI.

A 32 anni Colbrelli avrebbe potuto dire la sua ancora per qualche stagione ma l’ultima uscita del lombardo rimarrà quella del 15 ottobre alla VenetoGO: in cuor su Sonny, però, già sapeva che a livello agonistico non avrebbe più corso.

Si tratta di un argomento che è diventato di dominio pubblico dopo il malore che ha colpito Christian Eriksen a EURO 2020, il calciatore danese dell'Inter è stato costretto a tornare in Premier League perché in Italia non poteva giocare con il defibrillatore.

Colbrelli avrebbe sondato anche altre strade, come anche quella di prendere la cittadinanza di un paese meno restrittivo per poter continuare a correre, ma alla fine la famiglia (Sonny ha due bimbi piccoli) ha avuto la priorità su tutto il resto.

Qualche giorno fa a Treviso, in occasione della Veneto Classic 2022, Sonny Colbrelli si è presentato per salutare diversi corridori del gruppo e ai microfoni di InBici aveva parlato della sua situazione: "Sul futuro non si sa ancora nulla, però già avere la voglia di venire qua a vedere una corsa a distanza di mesi è già molto importante".

In merito alle sue condizioni fisiche attuali si era espresso così: “Io sto bene, l’importante è essere qua a parlare e a raccontare. La cosa più importante per me è tornare a quello che facevo prima e stare con la mia famiglia“.