Sfiorata un’altra tragedia dopo la morte di Mäder: Zana vola in una scarpata, salvo per miracolo Filippo Zana durante l’odierna tappa al Giro di Slovenia, perde il controllo in curva in piena discesa e finisce in una scarpata: dinamiche e circostanze tragicamente simili all’incidente fatale di Mäder. Ma incredibilmente per lui nessuna conseguenza importante.

A cura di Alessio Pediglieri

Impressionante caduta nella tappa odierna durante il Giro di Slovenia che ha richiamato in modo incredibilmente drammatico lo schianto mortale di Gino Mäder avvenuto al Giro di Svizzera giovedì scorso. Triste protagonista il campione italiano Filippo Zana che durante una discesa a tutta velocità ha preso male una curva, volando in una scarpata.

Per il campione d'Italia in carica, un episodio che ha richiamato alla mente di tutti la tragedia di Mäder in Svizzera, per dinamica e circostanze: ancora una volta fatale una discesa stretta e ricca di curve. Zana non riesce a prendere la giusta traiettoria in una girata verso destra, prova all'ultimo a frenare ma perde il controllo e viene catapultato oltre la strada dove c'è una scarpata.

Fortunatamente, malgrado una capriola a 360 gradi in aria con la bici e lo schianto al suolo, Zana si è tirato immediatamente sulle proprie gambe. Un mezzo miracolo anche un'altra coincidenza che poteva aggravare il tutto: proprio nel punto in cui ha perso il controllo ed è uscito di strada, c'era una cavallo allo stato brado che fortunatamente si è spaventato, senza ulteriori tragiche possibili conseguenze. Che hanno richiamato alla mente anche un altro drammatico evento accaduto di recente: Serio Rico, il secondo portiere del PSG che è stato calpestato proprio da un cavallo imbizzarrito e tutt'ora in coma farmacologico.

L'incidente di Filippo Zana è avvenuto durante la tappa del Giro di Slovenia dove è ancora protagonista. Dopo il terribile incidente è infatti ritornato prontamente in sella alla propria bicicletta e ha ripreso la corsa. Risultato? Al traguardo è arrivato in 2a posizione, a soli 17″ dal primo, il colombiano De la Pena ed è riuscito a prendersi la prima posizione in classifica generale, con un solo secondo di vantaggio su Diego Ulissi e 6 secondi su Fortunato, terzo.