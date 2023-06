Caduta terribile al Giro di Svizzera: 2 ciclisti finiscono in un dirupo, uno è in gravi condizioni Sul tratto in discesa dal Passo dell’Albula, dove è possibile toccare anche una velocità di oltre 100 km/h, l’elvetico Gino Mäder (Bahrain Victorious) e l’americano Magnus Sheffield (Ineos Grenadiers) hanno fatto un volo di trenta metri in una scarpata. Lo svizzero è stato ritrovato in un torrente e rianimato sul posto, le sue condizioni sono molto serie.

Gino Mader in gravi condizioni dopo la terrificante caduta in una scarpata.

Juan Auyso ha vinto la quinta tappa del Giro di Svizzera ma l'esito della frazione passa in secondo piano rispetto allo spaventoso incidente in cui sono rimasti coinvolti due ciclisti. Sul tratto in discesa dal Passo dell'Albula, dove è possibile toccare anche una velocità di oltre 100 km/h, l'elvetico Gino Mäder (Bahrain Victorious) e l'americano Magnus Sheffield (Ineos Grenadiers) hanno perso il controllo delle bici e sono caduti in dirupo, facendo un volo di trenta metri.

La procedura di soccorso è stata difficile considerato il luogo impervio e gli intralci per provare subito a raggiungere i concorrenti. Ma per fortuna i medici sono riusciti a intervenire nel più breve tempo possibile.

Magnus Sheffield è l’altro ciclista coinvolto nella spaventosa caduta.

Entrambi i corridori sono ricoverati in ospedale: il primo è in condizioni stabili ma gravi, è stato trovato privo di sensi in un torrente dove era precipitato e, una volta rianimato sul posto, è stato trasportato in elicottero nel nosocomio di Coira; il secondo, che adesso si trova in una struttura a Samedan, ha riportato una commozione cerebrale e numerose contusioni. Il comunicato ufficiale dell'organizzazione ha chiarito la ricostruzione dei fatti e fornito i primi ragguagli sulla situazione clinica dei ciclisti.

Giro di Svizzera 2023: chiarimenti sull'incidente all'Albula – è l'incipit della nota -. Al chilometro 197 della corsa, nella discesa dal Passo dell'Albula, due corridori sono caduti ad altissima velocità. Il medico di gara è arrivato sul luogo dell'incidente entro due minuti. Magnus Sheffield era cosciente. È stato portato all'ospedale di Samedan con lividi e una commozione cerebrale. Gino Mader era inerte nell'acqua. È stato immediatamente rianimato e trasportato in aereo all'ospedale di Coira. La gravità delle sue ferite non è stata ancora stabilita in modo definitivo. Verrà effettuato un aggiornamento non appena saranno disponibili nuove informazioni. Le circostanze dell'incidente saranno chiarite.

Mader, vincitore della tappa di Ascoli Piceno al Giro d'Italia 2021 e miglior giovane alla Vuelta in Spagna nello stesso anno, è stato trovato inerte in acqua. Chi lo ha visto finire giù, come il francese Lilian Calmejane, ha descritto in un tweet tutta la propria angoscia per aver assistito a una scena terribile: "Preghiamo per lui".

Da brividi anche la testimonianza di Romain Bardet del Team DSM: "Ero molto, molto spaventato durante la discesa. Non so se avete visto ma Magnus Sheffield è caduto molto pesantemente a 6-7 km dal traguardo. Onestamente, avevo davvero molta paura per lui perché ho pensato si fosse fatto molto male".

Quanto a Sheffield è caduto davanti a Evenepoel e nel dopo gara il campione del mondo ha condiviso su Instagram un post molto duro nei confronti degli organizzatori del Tour elvetico, puntando l'indice contro la pericolosità di quel tracciato che è nota ma viene ignorata per un motivo. non ha avuto parole tenere nei confronti degli organizzatori: