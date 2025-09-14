Proteste pro Palestina alla Vuelta: ciclisti stoppati a Madrid, cancellata l’ultima tappa

L’ultima tappa della Vuelta è stata sospesa in modo definitivo per via di una manifestazione Pro Palestina. I manifestanti hanno invaso il circuito di Madrid, dove si stava tenendo l’evento. Tappa sospesa in modo definitivo, la Vuelta è di Vingegaard. La premiazione è stata annullata.

L'ultima tappa della Vuelta è stata interrotta e non riprenderà. Questo hanno deciso gli organizzatori. Tappa interrotta per via di una manifestazione pro Palestina. I manifestanti hanno invaso il circuito finale a Madrid. Si chiude così a 56 chilometri dal traguardo. Il successo di Jonas Vingegaard è ratificato, ma non ci sarà nemmeno la premiazione con la classica festa sul podio.

C'erano già state proteste contro il team Israel Premier Tech

Alla Vuelta, la terza grande corsa a tappe del ciclismo (dopo il Giro d'Italia e il Tour de France), già ci erano state nelle scorse settimane delle feroci proteste contro un team: Israel Premier Tech. Se n'è parlato tanto. Ne hanno parlato anche i ciclisti, mentre il team per il 2026 ha deciso di cambiare nome per provare ad avere meno problemi.

Un'altra protesta all'ultima tappa che si ferma per le manifestazioni Pro Pal, con centinaia di persone che hanno invaso la strada di Madrid dove era previsto il passaggio del gruppo dei ciclisti. I corridori si sono fermai in modo definitivo e sono scesi dalle rispettivi biciclette quando mancavano 56 chilometri al traguardo.

Decine di bandiere palestinesi, cori e cartelli contro il genocidio a Gaza e fischi pesanti ad ogni passaggio della carovana. Le proteste erano previste. La città era apparentemente blindata con centinaia di agenti schierati. Nei pressi delle stazioni di Atocha e nel Paseo del Prado ci sono stati diversi momenti di tensione tra manifestanti e poliziotti. Agenti in assetto anti-sommossa hanno cercato di far sfollare rapidamente gli spettatori.

La tappa non ripartirà. La sospensione è definitiva, non ci sarà un vincitore di tappa. Vingegaard iscrive il suo nome nell'albo d'oro, la Vuelta 2025, ma non potendo garantire la sicurezza non ci sarà nemmeno la premiazione ufficiale sul podio. Una volta appreso che la Vuelta era stata definitivamente sospesa dai manifestanti sono arrivati tanti applausi.