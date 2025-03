video suggerito

Pogacar impressionante, si divora lo sterrato in allenamento sulle Strade Bianche: “Ha già vinto” Tadej Pogacar ha impressionato nella ricognizione sul tracciato della Strade Bianche: un’uscita d’approccio insieme ai suoi compagni di squadra della UAE Emirates che si è trasformata in una nuova esibizione di forza e potenza. Domenica, con il tris, potrebbe iscrivere in modo indelebile il proprio nome nella storia della “Classica del Nord più a Sud d’Europa” Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

A cura di Alessio Pediglieri

18 CONDIVISIONI condividi chiudi

La Strade Bianche apre la stagione della Classiche che contano, quelle che aprono le porte alla stagione delle gare di un giorno e che terrà tutti incollati sabato 8 maggio. Che vedrà un principale protagonista su tutti, Tadej Pogacar pronto a difendere il successo dell'anno passato. Ma in attesa del verdetto finale della "Classica del Nord più a Sud d'Europa", il fenomeno sloveno della UAE Team ha provato il percorso in una ricognizione le cui immagini hanno scatenato addetti ai lavori e tifosi: "Ha già vinto", in verdetto unanime guardando le immagini apparse sui social.

L'impressionante allenamento di Pogacar sullo sterrato della Strade Bianche

Alla Strade Bianche 2025 tutti attendono lui, Tadej Pogacar che è pronto a inserire il proprio nome ancora una volta nella Classica di inizio marzo, cercando lo storico tris. Per farlo si sta preparando al meglio e gli ultimi filmati apparsi sui social che lo vedono insieme alla UAE Emirates nei tratti di sterrato e sui sanpietrini toscani ha lasciato tutti molto stupiti.

Anche perché, al di là delle dichiarazioni di rito, ciò che conta è poi le condizioni in cui si arriva a Siena e Pogacar sembra in ottima forma. Nelle uscite di ricognizione chi l'ha visto e potuto osservare garantisce di una preparazione arrivata al top a tal punto che nei tratti più pendenti nessuno dei suoi compagni di squadra, tranne Del Toro, hanno saputo reggerne il ritmo. Facendo esultare gli appassionati e tifosi, in un assolo condiviso: "Ha già vinto"

Pogacar alla ricerca del tris alla Strade Bianche: solo Cancellara c'è riuscito

Sarebbe la terza volta in carriera, per quella che lo stesso sloveno ha sempre definito una delle corse più belle e a cui è maggiormente legato. Un appuntamento anche per la storia, visto che al momento Fabian Cancellara è l'unico corridore a detenere il record di tre vittorie, nel 2008, 2012 e 2016. Fino ad oggi, l'altro corridore che si è avvicinato al record di Cancellara è il polacco Michal Kwiatkowski, che ha vinto la corsa due volte, nel 2014 e nel 2017. Poi, Pogacar, appunto: nel 2022 e nel 2024.

Chi vince tre volte la Strade Bianche ha il nome scolpito sul tracciato

I corridori che hanno vinto la corsa per tre volte hanno l'onore di avere un tratto di sterrato che porta il loro nome e al momento Cancellara è l'unico nella storia ad aver raggiunto questo traguardo. Ha intitolato il tratto di sterrato otto, lungo 11,5 km a Monte Sante Marie. Da sabato però, si dovrà probabilmente rimettere mano agli annali, iscrivendo di diritto, in modo indelebile anche il nome di Pogacar.