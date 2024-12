Paura per Eddy Merckx, caduto a 80 anni dovrà operarsi all’anca: “La bici è ancora tutta la sua vita”

video suggerito

La notizia dell'incidente durante una uscita in bici di Eddy Merckx ha messo in apprensione il mondo dello sport e del ciclismo in particolare. L'ottantenne campionissimo è caduto riportando la frattura dell'anca per cui dovrà operarsi: "Il dolore c'è ma è positivo. Non smetterà mai, ha bisogno del suo giro in bici tutti i giorni"

A cura di Alessio Pediglieri

Eddy Merckx è caduto durante un'uscita in bicicletta e ha riportato la frattura dell'anca. Lo ha confermato la figlia del campionissimo, Sabrina, che ha anche confermato che dovrà sottoporsi ad un intervento chirurgico immediato per ridurre il problema e poter tornare ancora a camminare e a pedalare: "Ha 80 anni, ma ancora oggi la bicicletta è la sua vita e non possiamo portargliela via. Ha bisogno del suo giro quotidiano".

Le parole della figlia Sabrina: dovrà sottoporsi a un intervento

Il miglior ciclista di tutti i tempi, con un impressionante elenco di riconoscimenti negli anni '60 e '70, inclusa la vittoria del Tour cinque volte (nel 1969, 1970, 1971, 1972 e 1974) ha messo tutti in apprensione alla notizia dell'incidente in strada che lo ha coinvolto: "Il dolore è intenso, ma sta relativamente bene", ha però rassicurato immediatamente la figlia Sabrina che è venuta a conoscenza di tutto dallo stesso 80enne genitore che ha immediatamente chiamato al telefono i familiari, mentre alcuni passanti hanno chiamato l'ambulanza e l'hanno prontamente soccorso. "Non ha quasi nessuna abrasione e fortunatamente non ci sono altre ferite" ha sottolineato Sabrina Merckx. "L'impatto è avvenuto sul suo fianco e adesso ovviamente dovrà sottoporsi sottoporsi ad un intervento chirurgico per una sostituzione dell'anca. Lunico modo perché possa tornare come prima, attraverso una lunga riabilitazione. Ma è su di morale ed è positivo".

Eddy Merckx, a 80 anni sempre in bicicletta

Eddy Merckx ha 80 anni compiuti ma non si è mai dato per vinto continuando imperterrito a salire sulla sua bici. Malgrado l'apprensione comprensibile di amici e parenti è palpabile: "Ha 80 anni…" ricorda quasi rassegnata la figlia Sabrina, "e quando va in bicicletta a volte siamo preoccupati, anche se proviamo a rimanere forti. Ma la bicicletta è ancora oggi tutta la sua vita, non possiamo portarglielo via. Ha bisogno di quello, ha bisogno di quel giro quotidiano con la sua bici".

I precedenti: dal trauma cranico ai problemi intestinali

Già in passato Merckx ha fatto preoccupare per le sue condizioni di salute. Già cinque anni fa aveva riportato un grave trauma cranico a causa di una grave caduta durante un altro giro in bicicletta. In quell'occasione era andata peggio al "Cannibale", avendo riportato anche problemi alla schiena, all'anca e a un ginocchio, che lo costrinsero a una lunghissima riabilitazione. Da cui si era ripreso al 100%. Poi a inizio di quest'anno un nuovo ricovero e un intervento d'urgenza: questa volta per problemi intestinali, che non lo hanno per nulla fermato.