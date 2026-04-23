Moritz Mauss racconta l’incidente in pista a Gand: “Una scheggia di 50cm mi ha penetrato anca e gamba”

L'incidente di Moritz Mauss, giovane talento tedesco del team UAE Emirates Gen-Z, è stato uno dei momenti più scioccanti della stagione di ciclismo su pista 2026, quando domenica 19 aprile, durante la gara di Madison all'International Belgian Track Meeting di Gand, è rimasto coinvolto in una caduta che ha avuto conseguenze impressionanti: un'enorme scheggia di legno si è staccata dalla pista e gli si è conficcata nella gamba, obbligandolo ad un intervento chirurgico immediato. A distanza di una settimana dall'accaduto e dopo aver recuperato, Mauss ha voluto rivivere e raccontare quei momenti, via social: "Poteva andarmi peggio, molto peggio…"

Il grave incidente in pista di Mortiz Mauss: una scheggia di 50cm nella gamba

Il diciottenne Moritz Mauss ha condiviso la sua storia su Instagram, ora che sta bene e sta recuperando dal grave e pauroso incidente in cui è stato coinvolto dopo una brutta caduta nell'anello del velodromo di Gand. Il giovane talento tedesco del team di sviluppo Emirates XRG degli Emirati Arabi Uniti è caduto malamente anche se il problema principale è stato dovuto ad una enorme scheggia di legno, di circa 50 centimetri che gli si è conficcata nella gamba. Mauss è stato così portato d'urgenza in ospedale e sottoposto a un'operazione d'urgenza: oggi sta bene, è stato dimesso ed è a casa a recuperare, iniziando una convalescenza di almeno 4 settimane di assoluto riposo. Occasione perfetta per rivivere e condividere quei momenti sui social.

Moritz Mauss rivive l'incidente in pista: "Pochi centimetri più in là e avrei finito la carriera"

"Ho pensato a lungo prima di pubblicare questo post negli ultimi giorni, ma credo sia importante mostrare anche questi aspetti di questo sport", ha spiegato a inizio post Mauss. "Durante la caduta sono scivolato sulla pista e un pezzo di legno di circa 50 cm si è staccato, trapassandomi l'anca e la coscia sinistra. Sono stato portato immediatamente in ospedale e operato circa due ore dopo l'incidente. Tutto è andato bene e sono già tornato a casa", ha spiegato il giovane pistard tedesco.

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Mauss ha mostrato anche le immagini delle schegge di legno che gli hanno trafitto il corpo con la principale che misura circa 50 centimetri: "Sono stato davvero fortunato, perché la scheggia non ha lesionato i nervi né la maggior parte dei muscoli della gamba… Ora starò fuori per un po', ma poteva andare MOLTO peggio. Anche solo pochi centimetri di differenza avrebbero potuto significare un infortunio che avrebbe messo fine alla mia carriera".

Chi è Moritz Mauss, giovanissimo talento sotto contratto della UAE Emirates

Nonostante il brutto incidente, il talento tedesco guarda già avanti: "Dobbiamo accettare quello che è successo e io cercherò di trarne il meglio. Il lavoro che ho svolto negli ultimi mesi non è stato certo vano e sono sicuro che ci saranno ancora molte cose positive in questa stagione. Ora è il momento di godermi qualche giorno inaspettato senza alcuno sforzo fisico". Moritz Mauss è un giovane che in Germania stanno seguendo con moltissima attenzione: ha già partecipato a diverse importanti corse nella categoria Under 23, concludendo al 40° posto la Liegi-Bastogne-Liegi e al 45° posto la Parigi-Roubaix Under 23. Nel Trofeo Calvià ha inoltre già debuttato con la squadra principale della UAE Emirates XRG con cui è sotto contratto per il Team Gen Z, la squadra di sviluppo del WorldTeam, dall'inizio di quest'anno.