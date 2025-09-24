sport
Mondiali di ciclismo oggi in TV, dove vedere la cronometro a squadre miste: orari, percorso e favoriti

La cronometro a squadre a staffetta mista di oggi, 24 settembre, chiude la prima parte dei Mondiali di ciclismo 2025. Partenza alle 12:30, la selezione italiana a caccia di medaglia. Diretta tv in chiaro e gratis sui canali della Rai.
A cura di Maurizio De Santis
Immagine

Ai Mondiali di ciclismo 2025 in Ruanda si chiude oggi la prima parte del torneo iridato con la gara della cronometro a squadre a staffetta mista. Partenza fissata alle 12:30 (arrivo previsto alla 17), diretta tv in chiaro e gratis per tutti sui canali della Rai. Ma la corsa è visibile per gli abbonati anche sui canali di Eurosport, disponibili su Discovery+, DAZN, TimVision e Prime Video Channels. Non c'è Filippo Ganna nel team azzurro, composto da Mattia Cattaneo, Matteo Sobrero e Marco Frigo affiancati da Federica Venturelli, Monica Trinca Colonel e Soraya Paladin.

A che ora inizia la cronometro maschile e femminile ai Mondiali di ciclismo: il percorso

La cronometro a squadre a staffetta mista inizia alle 12:30 (salvi cambiamenti d'orario) e finisce intorno alle 17:00, con partenza e arrivo dal Kigali Centro Congressi. Si svolge sulla distanza di 41.8 chilometri di un percorso che ha nel Côte de Nyanza (2,5 km con pendenza al 5,8%) e nel Côte de Kimihurura (1,3 km al 6,3%, max. 11%) i tratti più insidiosi. Da regolamento a partire per primi sono i 3 componenti maschili della squadra: non appena arrivati, scattano le compagne di team. La vittoria va al gruppo che riesce a coprire le frazioni impiegando un tempo complessivo migliore.

Immagine

Chi sono i favoriti e gli italiani in gara

L'Italia va a caccia di una medaglia anche se non può contare su Filippo Ganna. A cercare l'impresa da podio sono Mattia Cattaneo, Matteo Sobrero e Marco Frigo affiancati da Federica Venturelli, Monica Trinca Colonel e Soraya Paladin. Non sarà facile sia per l'assenza pesante sia per la concorrenza: l'Australia (campione in carica) è la favorita che ha in Jay Vine e Brodie Chapman i "jolly"; può competere per le prime due posizioni la Svizzera che ha in Marlen Reusser la ciclista di punta; quanto all'Italia, proverà a strappare almeno un bronzo nel duello con Francia e Germania.

Dove vedere i Mondiali di ciclismo 2025 oggi in tv e streaming

In Italia, i Mondiali di ciclismo su strada 2025 saranno trasmessi visibili in diretta tv, in chiaro e senza alcun costo aggiuntivo sui canali della Rai e in streaming sulla piattaforma Rai Play. Le gare saranno visibili in diretta (ma in questo caso solo agli abbonati) sui canali di Eurosport che si trovano su su DAZN, TimVision, Prime Video Channels e Discovery+.

Ciclismo
Notizie
Immagine
autopromo immagine
