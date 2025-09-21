Mondiali di ciclismo 2025, il programma completo: gli azzurri in gara e dove vederli in tv
Scattano i Mondiali di Ciclismo 2025 in Ruanda, il più atteso appuntamento del calendario ciclistico. Iniziano oggi, sabato 21 settembre e si protrarranno per una settimana intera, fino al 28 settembre. Diretta TV e streaming in chiaro garantita dai servizi Rai, mentre su Eurosport le esclusive per gli abbonati.
Gli atleti azzurri raggiungeranno Kigali in diversi momenti. Il primo contingente di 11 elementi è partito nella serata del 17 settembre, lo stesso giorno della convocazione ufficiale. Un secondo gruppo di otto atleti è arrivato in Ruanda il 19 settembre. Tra il 23 e il 24 settembre, infine, la sede azzurra è stata raggiunta dagli ultimi otto stradisti, tra cui Elisa Longo Borghini, Giulio Pellizzari e Giulio Ciccone.
Il titolo mondiale élite manca all’Italia da 17 anni, da quando trionfò Alessandro Ballan nel 2008. Tra le donne élite, l’ultimo titolo è stato vinto da Elisa Balsamo nel 2021 nelle Fiandre. Saranno sei gli azzurri che faranno l’esordio in maglia azzurra al mondiale strada élite: Francesca Barale e Monica Trinca Colonel tra le donne, Marco Frigo (riserva lo scorso anno), Lorenzo Fortunato, Giulio Pellizzari e Matteo Sobrero tra gli uomini.
Il programma dei Mondiali di ciclismo 2025 in Ruanda
I Mondiali prendono il via il 21 settembre con le prove a cronometro élite e si concludono il 28 settembre con la gara più attesa, la prova su strada. Ecco nel dettaglio tutti gli appuntamenti.
- Domenica 21 settembre
Cronometro élite donne – dalle 10:10 (31,2 km)
Cronometro élite uomini – dalle 13:45 (40,6 km)
- Lunedì 22 settembre
Cronometro Under 23 donne – dalle 10:35 (22,6 km)
Cronometro Under 23 uomini – dalle 13:35 (31,2 km)
- Martedì 23 settembre
Cronometro juniores donne – dalle 10:45 (18,3 km)
Cronometro juniores uomini – dalle 14:00 (22,6 km)
- Mercoledì 24 settembre
Cronometro Mixed Team Relay – dalle 12:30 (41,8 km)
- Giovedì 25 settembre
Prova in linea Under 23 femminile – dalle 13:05 (119,3 km)
- Venerdì 26 settembre
Prova in linea juniores maschile – dalle 08:00 (119,3 km)
Prova in linea Under 23 maschile – dalle 12:00 (164,6 km)
- Sabato 27 settembre
Prova in linea juniores femminile – dalle 08:20 (74 km)
Prova in linea élite donne – dalle 12:05 (164,6 km)
- Domenica 28 settembre
Prova in linea élite uomini – dalle 09:45 (267,5 km)
Gli italiani ai Mondiali di ciclismo: chi sono i favoriti per una medaglia
Ovvio favorito per la prova in linea maschile, Tadej Pogacar che sfiderà anche Remco Evenepoel per la gara a cronometro. Gli italiani saranno in totale 27 comprensivi di tutte le convocazioni dalla prima squadra agli Juniores e Under 23 maschili e femminili.
Per la prova su strada maschile Elite, ecco le scelte del ct Marco Villa:
- Marco Frigo (Israel Premier Tech)
- Giulio Pellizzari (Red Bull Bora Hansgrohe)
- Fausto Masnada (XDS Astana Team)
- Mattia Cattaneo (Soudal Quick-Step)
- Lorenzo Fortunato (XDS Astana Team)
- Andrea Bagioli (Lidl-Trek)
- Giulio Ciccone (Lidl-Trek)
- Matteo Sobrero (Red Bull Bora Hansgrohe)
Per la prova sempre su strada categoria Elite femminile le azzurre che saranno impegnate in Ruanda:
- Elisa Longo Borghini (UAE Team Adq)
- Silvia Persico ((UAE Team Adq)
- Barbara Malcotti Human Powered Health)
- Monica Trinca Colonel (Liv AlUla Jayco)
- Francesca Barale (Team Picnic-PostNL)
- Eleonora Camilla Gasparrini (UAE Team Adq)
- Soraya Paladin (Canyon/Sram Racing)
Per la Cronometro individuale, uomini Elite, ci saranno a difendere i colori azzurri Matteo Sobrero e Mattia Cattaneo mentre per la stessa prova, femminile, impegnate Soraya Paladin e Monica Trinca Colonel
Dove vedere i Mondiali di ciclismo in TV e streaming
Tutte le gare saranno trasmesse in chiaro sui canali Rai in TV. In streaming, sempre in chiaro, l'evento è disponibile RaiPlay, che offrirà la diretta delle gare. Ci sarà anche l'opzione in esclusiva a pagamento, su Discovery+ che copre integralmente l’evento in streaming. Anche Eurosport trasmetterà le gare, visibile anche su DAZN.