L'impresa di Pogacar al Fiandre fa litigare Armstrong e Wiggins: "Più forte di Merckx. No, non scherziamo" La straordinaria vittoria al Giro delle Fiandre di Tadej Pogacar ha riacceso la discussione sul confronto con il mito di Eddie Merckx. Per Armstrong già pienamente superato. Non per Bradley Wiggins: "Deve vincere ancora 5 anni solo per raggiungerlo"

A cura di Alessio Pediglieri

La vittoria di Tadej Pogacar al Giro delle Fiandre 2025 è stata la classica rivincita perfetta dopo lo smacco alla Milano-Sanremo: lo sloveno ha lasciato sui pedali Mathieu van der Poel prendendosi la Ronde più veloce di sempre a 18 chilometri dal traguardo con una progressione a dir poco impressionante. "E' già il migliore di ogni tempo" ha detto Lance Armstrong nel suo seguitissimo podcast TheMove, "ancora più di Merckx". Per venire subito smentito da uno dei suoi ospiti, sir Bradely Wiggins: "No, non scherziamo… deve ancora correre e vincere a questi livelli per altri 5 anni per arrivare a Eddie".

L'impresa di Pogacar alla Ronde su van der Poel: la rivincita della Sanremo in attesa della Roubaix

Sicuramente al "Cannibale" originale, Eddie Merckx saranno fischiate le orecchie durante il suo periodo di convalescenza dopo la seconda operazione all'anca. Lo straordinario campione di ciclismo che per molti è ancora inarrivabile è stato al centro di una accesa discussione subito dopo quanto di magnifico ha compiuto Pogacar sulle strade del Belgio: lo sloveno non ha fallito l'appuntamento con la seconda Monumento della stagione, ripagandosi della delusione alla Sanremo e prendendosi la più bella rivincita su van der Poel, schiantato sul pavé senza possibilità di replica. Che sarà data alla Parigi-Roubaix, in programma il prossimo weekend dove andrà in scena il terzo atto della sfida.

Armstrong incantato da Pogacar: "E' il più grande, non ha limiti. Ogni volta ti lascia incredulo"

A parlare di Merckx e Pogacar sono stati Lance Armstrong e Bradley Wiggins, oramai quasi più uniti ora lontano dalla sella che ai tempi delle corse, con il secondo ospite fisso del podcast del texano. L'ultima occasione, l'impresa al Fiandre quando a 18 chilometri dall'arrivo, è arrivata la stoccata decisiva: "Dobbiamo tutti concordare che questo è il più grande ciclista di tutti i tempi, un GOAT. Quello che fa… Ogni volta che attacca qualcuno, lui è lì per fare numeri, non importa altro. Ogni volta che devi parlare di lui scuoti la testa incredulo, ma è così bravo, è proprio così bravo, così speciale. Un corridore con il suo stile che vince il Giro delle Fiandre due volte in tre partecipazioni… Sembra non avere limiti."

La risposta di Wiggins: "Deve fare almeno 5 anni a questi livelli, poi si può parlare di lui e di Merckx"

A dar contro ad Armstrong però ci ha pensato lo stesso Wiggins che ha frenato facili entusiasmi su Pogacar alla Merckx: "No, non scherziamo… Solo con almeno altri cinque anni così può competere con Merckx. O anche superarlo. Mi riferisco in termini di vittorie al Tour de France e deve ancora vincere quattro Giri, una Vuelta e una Gent-Wevelgem" ha ricordato l'ex ciclista inglese, sciorinando l'incredibile palmares di Merckx. "E' vero, ogni gara che Tadej inizia, inizia a vincere e questo non lo vedevamo dai tempi di Eddy Merckx perché da allora nessuno è stato così dominante da gennaio alla fine della stagione. Corre nel modo in cui lo faceva Merckx, ma non l'ha ancora raggiunto".