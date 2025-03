Eddie Merckx di nuovo operato, l’anca artificiale non funzionava correttamente: “Troppo dolore”

video suggerito

A cura di Alessio Pediglieri

Eddie Merckx è stato sottoposto ad un nuovo intervento chirurgico dopo quello compiuto a seguito di una caduta dalla bicicletta. Se per l'ex campionissimo di ciclismo, la prima operazione era stata resa necessaria a seguito della botta subita, il secondo era fuori programma ed è stato reso necessario perché il 79enne fuoriclasse lamentava da tempo dolori. Si è scoperto che la prima protesi di titanio non era più ancorata a dovere e si è dovuto provvedere a sostituirla con una totalmente nuova: "Ho sentito fin troppo dolore".

Tempi durissimi per il cinque volte vincitore del Tour e di ben 7 edizioni della Milano-Sanremo: Eddie Merckx si è ripreso dopo l'operazione subita nel dicembre 2024 ad Anversa con il noto fisioterapista Thijs Hertsens, che lavora da molti anni con altri ciclisti quali Remco Evenepoel e Wout van Aert, ma negli ultimi mesi non ha notato praticamente alcun miglioramento. Anzi, i problemi all'anca si sono accentuati: "Facevo solo esercizi tutto il tempo, ma non migliorava nulla", ha detto ‘The Cannibal'.

Per Merckx, alla soglia degli ottant'anni le difficoltà si sono susseguite a tal punto da diventare insopportabili: "Non potevo nemmeno andare sui rulli, il dolore mi ha colpito dritto alla gamba e anche camminare era difficile. Quando mi alzavo dopo essermi seduto, quella gamba faticava sempre, avevo davvero molto dolore. Continuavo a dire: qualcosa non va, qualcosa non va… Ma non sai cosa sia" ha spiegato in un'intervista con Het Nieuwsblad. "Per altri è una sensazione normale e la gente ri dice "sì, stai per compiere ottant'anni…"

La protesi all'anca allentata: "4 casi su 10 mila, è toccato a me"

Così sono state necessarie ulteriori analisi e dopo una nuova scansione si è scoperto che la protesi in titanio all'anca era allentata: "Il medico mi ha detto che è successo solo quattro volte su 10.000 casi", ha spiegato Merckx che così si è sottoposto ancora ad un intervento chirurgico. "Ora la protesi è apparentemente cementata. L'operazione è durata quattro ore, ma l'ho sentito subito che tutto andava per il meglio: mi sono alzato ed è stato subito diverso. Purtroppo ho perso quattro mesi di riabilitazione" ha concluso amaramente, senza però rinunciare al suo obiettivo finale. "Mi rivedrete presto in bici. Il ciclismo è la mia vita e continuerò ad amare farlo. Quindi perché dovrei fermarmi?"