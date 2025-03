video suggerito

Jules Hesters rinchiuso nella sua camera d'albergo: l'unica via di fuga è calarsi dalla finestra Curiosissimo contrattempo per il ciclista belga Jules Hesters la mattina stessa in cui poi ha preso il via alla Gand-Wevelgem. Si è ritrovato imprigionato nella propria stanza d'albergo a causa della serratura rotta della porta e si è dovuto calare dalla finestra: "Non mi è servito il classico triplo espresso, per svegliarmi"

A cura di Alessio Pediglieri

Jules Hesters è stato il primo ciclista in assoluto a scattare subito dopo la partenza dell'ultima Gand-Wevelgem, disputatasi domenica e governata da un monumentale Mads Pedersen della Lidl-Trek. Il belga della team Sport Vlaanderen-Baloise non ha perso tempo, sfruttando anche il fatto che evidentemente era molto più reattivo e sveglio di tutti gli iscritti avendo dovuto affrontare all'alba un curioso inconveniente per il quale ha rischiato di saltare la corsa: si è trovato chiuso a chiave nella propria camera d'albergo, da cui è uscito solamente dopo essersi calato dalla finestra attraverso una scala d'emergenza.

Hesters chiuso nella sua camera d'albergo: la via di fuga è la finestra

Una domenica da incorniciare per il 27enne pistard belga, Jules Hesters che alla fine ha saputo anche riderci sopra e prenderla con filosofia. Inserito negli otto del Team Sport Vlaanderen-Baloise, il tre volte bronzo europeo su pista ha vissuto un pre partenza tutt'altro che ortodosso: quando si è svegliato per far colazione e prendere parte all'ultima riunione tecnica prima del via della Classica del Nord sulle strade di casa, si è ritrovato imprigionato nella propria stanza d'albergo. Un contrattempo che non gli ha permesso di uscire se non attraverso un espediente. Con la porta chiusa a chiave e la serratura saltata, l'unica è stata calarsi proditoriamente dalla finestra, attraverso una scala utilizzata dai mezzi di soccorso.

L'ironia di Hesters: "Non mi è servito il classico triplo espresso per svegliarmi"

Una scena che lo stesso Hesters ha voluto riprendere, prima attraverso il proprio smartphone e poi con quelli dei suoi soccorritori. Si vede il ciclista belga preparare le proprie cose sul letto, prima di calarsi – vestito di tutto punto con la tuta, casco e l'attrezzatura da corsa, da una scala allungabile utilizzata dai vigili del fuoco nei casi d'emergenza. Come nel suo caso. Per poi postare il tutto sui propri profili social dove si è fatto una sana risata insieme ai suoi fan: "Ci siamo svegliati regolarmente alle 7 del mattino" ha raccontato a Sporza. "Ma abbiamo dovuto utilizzare una scala dalla finestra per scendere", ha ironizzato ancora il belga. "Così invece del classico triplo espresso, ne abbiamo avuto bisogno solo di uno per svegliarci del tutto".