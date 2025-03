Jonathan Milan punito per una testata nel finale infernale della Brugge-De Panne: cadute a raffica

video suggerito

La classica belga Brugge-De Panne è stata ricca di cadute. Più della metà del gruppo è finito a terra negli ultimi tre chilometri. La volata è stato un affare relativo a una ventina di ciclisti. Si è imposto Juan Sebastian Molano dell'UAE Team Emirates che con uno sprint lanciato a 500 metri dal traguardo ed ha preceduto l'italiano Jonathan Milan e Madis Mikhels. Milan prima della volata ha rifilato una testata a un rivale, non è stato squalificato ma ha ricevuto dal VAR un cartellino giallo.

Due clamorose cadute nel finale della Brugge-De Panne

La 49ª edizione della Brugge-De Panne ha avuto un finale scoppiettante, oltre che pericoloso. Alcuni dei più grandi velocisti di oggi erano al via e speravano di giocarsi il successo in volata al termine di 195 chilometri, con appena 900 metri di dislivello. Si corre in attesa del gran finale. Quando mancano tre chilometri praticamente più della metà del gruppo di testa finisce a terra. C'è un autentico strike, fortunatamente, almeno all'apparenza, senza gravi conseguenze, con a terra prima Dainese, Thijssen e Van Rooy e poi un'altra molto più imponente che ha visto cadere una sfilza di ciclisti, compresi alcuni dei favoriti come Kooij, Demare, Merlier, Kubis, De Lie, Fretin e Kristoff.

Vince Molano su Milan, punito dal VAR con un cartellino giallo

Alla fine si impone Molano che parte a razzo e ha la meglio su Milan e Mikhels. Il corridore italiano al traguardo si è classificato secondo e secondo è rimasto, anche se ha rischiato una penalizzazione. Perché a un chilometro e mezzo dal termine Milan ha sferrato una testata a un altro ciclista e per questo è stato successivamente punito con un cartellino giallo da parte del VAR. Il suo risultato non è stato cancellato perché la testata non è avvenuta durante lo sprint finale, ma a un chilometro e mezzo dal traguardo.

Le parole di Milan dopo la volata

L'ha passata liscia Milan, che però ha sul capo una piccola mannaia. Perché se riceverà un altro cartellino giallo in una gara di un giorno riceverà una squalifica o sarà sospeso per sette giorni dalle competizioni ciclistiche. Dopo la gara Molano ha parlato di quanto successo sulla strada: "Sono contento, ma questo finale è stato molto pericoloso e molto veloce".

Intervistato pure il velocista italiano che ha detto: "Abbiamo avuto molti incidenti. Uno a 900 metri dal traguardo, quando prima dell'ultima curva c'è stata una grossa caduta. Spero che nessuno si sia fatto male dopo quell'incidente. Anche questo ha reso la finale difficile, ed è stata una delle volate più pericolose che abbia mai fatto. Ho visto tre incidenti e una volta mi hanno colpito la gamba".