Giro d'Italia 2025, dove vedere la tappa di oggi Modena-Viadana: orari TV, percorso e favoriti Da Modena a Viadana, con la 12a tappa il Giro d'Italia entra in Lombardia e lo fa dopo una frazione da 172 chilometri movimentata solo nella prima parte. Diretta in chiaro in TV e streaming sui canali Rai.

A cura di Alessio Pediglieri

Dopo la prima "sgambata" montana che ha visto il ritorno al successo del "vecchietto" Richard Carapaz, oggi si torna a correre per le ruote veloci con una frazione pianeggiante: la Modena-Viadana di 172 chilometri che si potrà vedere in diretta in chiaro sui canali Rai in TV e in streaming.

Il tracciato suggerisce una tappa in cui può esserci spazio per la fuga da lontano degli attaccanti di giornata o, ancor meglio, lasciare lo spazio all’arrivo a ranghi compatti con i velocisti che riusciranno a superare le salite della prima parte di tracciato senza troppe difficoltà. In classifica generale difficile vedere smottamenti con Del Toro sempre a gestire la leadership e la maglia rosa.

Numero tappa: 12ª, Modena-Viadana

Orario partenza: ore 13:15

Orario arrivo: 17:10

Percorso: pianeggiante

Distanza e dislivello: 172 km, 1.700 metri

Diretta TV: RaiSportHD, Rai2, Eurosport

Diretta Streaming: RaiPlay, Discovery+

La 12ª tappa del Giro d'Italia: percorso e altimetria della Modena-Viadana

Il gruppo affronta il Baiso, un GPM di terza categoria di 4.8km al 6% di pendenza media, dopo quaranta chilometri alla partenza e transitano poi sul traguardo intermedio di Felina. A seguire c'è anche la scalata del Borsea, un GPM terza categoria di 3.9km al 5.5%, che rappresenta l’ultima difficoltà di un percorso che nella parte finale diventa totalmente pianeggiante. Il Chilometro Red Bull è posto a Brescello, il finale della tappa è in circuito con l'arrivo a Viadana.

Dove vedere il Giro d’Italia in TV in chiaro e streaming

La 12ª tappa del Giro d'Italia 2025 sarà come sempre visibile in chiaro, per tutti e senza costi aggiuntivi. Appuntamento sui canali Rai sia in diretta TV che in streaming. La si potrà vedere su RaiSport HD e su Rai 2 e anche attraverso la piattaforma di Rai Play. La Corsa Rosa potrà essere seguita a pagamento, in TV e in streaming, per i soli abbonati al servizio, sintonizzandosi sui canali Eurosport, Eurosport Player, e Discovery+.

Dove passa la Corsa Rosa e a che ora: gli orari

Si scatta alle 13:15 da Modena e per i primi chilometri del tracciato si starà in Provincia fino a Sassuolo ultima città prima di entrare nella Provincia di Reggio Emilia che si alternerà a quella di Parma prima che la tappa si diriga verso la Lombardia. Si entra dalla Provincia di Mantova e si conclude in quella di Cremona attorno alle 17.15.

I favoriti della tappa di oggi

Fuga di giornata? Si scoprirà nei primi 60-70 chilometri quando ci sarà la parte mossa del tracciato. Uomini di classifica compatti, a difendere le proprie posizioni in una frazione che alla fine si risolverà con una volata. Se per velocisti, attesa per il poker di Pedersen della Lidl-Trek che finora ha fatto man bassa quando ha deciso di portarsi via la vittoria di giornata.