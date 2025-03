video suggerito

Gand-Wevelgem 2025 oggi in TV, orari del percorso e dove vederla in diretta e streaming: i favoriti Oggi si corre la Gand-Wevelgem 2025, una delle classiche di maggior prestigio del calendario internazionale di ciclismo. 250 chilometri per una gara che apre il "trittico" del pavé. Italia che manca all'appello da 10 anni ma che può puntare su Ganna e Milan. Diretta TV e in streaming solo in abbonamento: non è prevista la copertura Rai.

A cura di Alessio Pediglieri

Oggi domenica 30 marzo, in Belgio, si corre la Gand-Wevelgem 2025, una delle classiche di maggior prestigio del calendario internazionale di ciclismo. La partenza è prevista a Ypres e arrivo dopo 250,3 chilometri a Wevelgem. Su un percorso tradizionale, i favoriti principali si chiamano Mads Pedersen, campione uscente e il nostro Filippo Ganna in gran forma dopo la Milano-Sanremo, con il classico terzo incomodo in Jonathan Milan. La classica belga in TV e streaming e visibile solo a pagamento, non è prevista alcuna copertura Rai in chiaro.

Il ciclismo mondiale resta al Nord e in Belgio dove la Gand-Wevelgem 2025, classica fiamminga, inaugura il prestigioso "trittico del pavé", con 250,3 chilometri ad alta densità adrenalinica. Non più una classica pura per velocisti, serve tecnica e capacità per resistere ad un tracciato che mette a dura prova i ciclisti. L'Italia manca all'appello da dieci anni, ma questa volta potrebbe dire la sua. Anche l'assenza dei "Tre Tenori", Van der Poel-Pogacar-van Wout potrebbe garantire maggior equilibrio e difficoltà di pronostico.

Competizione: Gand-Wevelgem

Orario partenza: 10:40

Orario arrivo: 16:20 (previsto)

Distanza e dislivello: 25o chilometri, 1.300 metri

Diretta TV: Eurosport 2

Diretta streaming: Discovery +, SkyGo, NOW

Gand-Wevelgem percorso e altimetria dell'edizione 2025

La novità più importante di questa edizione riguarda il lungo tratto in linea, nuovamente con partenza da Ypres, che rimane comunque pianeggiante e soggetto alle insidie del vento. Confermate le salite tradizionali, come Scherpenberg, Baneberg, Monteberg e Kemmelberg (dal versante Belvedère), tutti da scalare due volte in ordine variabile. L’ultimo si affronterà per una terza volta dal versante Ossuaire, che rappresenterà l’ultima difficoltà di giornata.

I favoriti per la vittoria nella Gand-Wevelgem

Su tutti potrebbe tentare il bis il danese Mads Pedersen che potrebbe ripetere il successo del 2024. Attesa, e tanta, per gli italiani con due nomi su tutti: Filippo Ganna e Jonathan Milan che potrebbero interrompere un digiuno che dura oramai da dieci anni.

Dove vedere la Gand-Wevelgem in diretta TV e streaming

La Gand-Wevelgem 2025 si disputerà domenica 30 marzo con partenza da Ypres e arrivo a Wevelgem e sarà trasmessa in diretta TV su Eurosport 2 a partire dalle ore 13:40, per soli abbonati e a pagamento. Possibilità di assistere alla corsa anche in diretta streaming – sempre su abbonamento – attraverso Discovery+, NOW e DAZN. Non è prevista la copertura da parte della Rai in chiaro e gratuita.