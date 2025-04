video suggerito

Freccia Vallone 2025 oggi in TV, orari del percorso e dove vederla in diretta e streaming: i favoriti Oggi scatta l’89a edizione della Freccia Vallone, una Classica del Nord sulle strade del Belgio di 205km. Decisivo il Mur de Huy su cui si concluderà la gara. Dove parteciperanno anche Pogacar ed Evenepoel. Diretta in chiaro su RaiSportHD. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Alessio Pediglieri

La Freccia Vallone è l'appuntamento di oggi mercoledì 23 aprile 2025, edizione nella quale la gara partirà da una nuova località a Ciney, località a pochi chilometri di distanza da Namur. Saranno poi 205 i chilometri complessivi, con circa la metà del percorso composta da un tratto in linea e il finale caratterizzato da un lungo circuito di 37,5 chilometri nei dintorni di Huy. Ci sarà anche Tadej Pogacar tra i partenti, diretta anche su RaiSportHD in chiaro.

La Freccia Vallone è stata definita da più parti come la classica del Nord maggiormente refrattaria ai cambiamenti e così si ripresenta ancora una volta pressoché uguale a se stessa per la sua 89a edizione. In realtà proprio l ‘anno scorso ci fu un percorso nuovo con la quadrupla ripetizione del decisivo Mur de Huy. Quest’anno però si è ritornati sui propri passi reinserendo nel circuito finale la Côte de Cherave che rappresenterà un antipasto prima del tradizionale finale in vetta al Mur de Huy.

Freccia Vallone 2025, il percorso e gli orari

In questa Freccia Vallone 2025 tre saranno le salite da affrontare e che faranno selezione: la Côte d’Ereffe, la Côte de Cherave e il Muro di Huy. E proprio su quest'ultima scalata si deciderà tutto visto che ha pendenze davvero proibitive, sui suoi 1.300 metri con una media del 9,6% e che supera anche il 20 per cento in qualche tratto. Huy sarà dunque il vero e proprio crocevia anche per questa edizione, con i tre passaggi totali nel circuito finale con l'ultimo che sarà decisivo per la vittoria. Il via scatterà alle 11:30 da Ciney e arriverà in cima al Mur de Huy attorno alle 16.40

I favoriti della Freccia Vallone 2025: nuova sfida tra Pogacar ed Evenepoel

Tra i protagonisti indiscussi ci saranno ancora Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step), che nonostante i 6 mesi di assenza dalle gare ha dimostrato di essere già super competitivo, e Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) che rinnoveranno la sfida dopo l'Amstel Gold Race. Tra i possibili avversari ci sono anche Tom Pidcock (Q36.5 Pro Cycling), Hirshi e Alaphilippe (Tudor Pro Cycling), Powless e Healy (EF Education – Easypost), O'Connor (Team Jayco AlUla), Tulett (Visma | Lease a Bike), Thibau Nys (Lidl-Trek), Pello Bilbao e Lenny Martinez (Barhain-Victorious)

Freccia Vallone 2025, dove vederla in diretta TV e streaming

La Freccia Vallone maschile partirà alle ore 11:30 da Ciney, con arrivo previsto tra le 16:05 e le 16:35 e sarà trasmessa in chiaro su RaiSportHD a partire dalle 14:35 e in streaming su RaiPlay, sempre senza costi aggiuntivi per la diretta in streaming. Su Eurosport 2 (visibile su Sky, Dazn, Tim Vision e sul channel extra di Amazon Prime) la diretta inizierà alle 14:30, mentre lo streaming su Discovery + comincerà già alle 12:45: entrambe solo per abbonati e a pagamento.