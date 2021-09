Fillippo Ganna medaglia argento nella cronometro individuale agli Europei Secondo posto e medaglia d’argento per Filippo Ganna nella prova a cronometro individuale maschile degli Europei in corso di svolgimento a Trento. L’atleta di Verbania ha dato tutto, con la solita super gara, ma non è riuscito a fare meglio dello strepitoso Stefan Küng che era uno dei grandi favoriti insieme all’azzurro.

A cura di Marco Beltrami

Arriva un'altra medaglia, la quarta, per l'Italia dagli Europei di ciclismo in corso di svolgimento a Trento. Filippo Ganna ha conquistato l'argento nella cronometro individuale maschile, arrendendosi solo ad uno strepitoso Stefan Küng. Buone notizie per i colori azzurri anche dall'altro portacolori Edoardo Affini che ha chiuso con il sesto tempo.

7 secondi. Questo il ritardo costato a Filippo Ganna la medaglia d'oro agli Europei disputati in casa. Il campione del mondo in carica, ha ceduto il passo nella cronometro a Stefan Küng che ha piazzato il bis dopo il trionfo dello scorso anno. Un pizzico di delusione per il ciclista italiano, ma anche la consapevolezza di aver dovuto fare i conti con lo strapotere dello svizzero, dimostratosi in stato di grazia. E Kung nell'intervista post-gara ha confermato tutte le sue ambizioni ammettendo di puntare proprio al titolo iridato, sfidando così proprio Ganna. A completare il podio il belga Remco Evenepoel che ha completato la sua prova con 14 secondi di ritardo rispetto al primo classificato.

C'erano grandi aspettative sulla prova di Ganna che ha comunque conquistato la prima medaglia d'argento per l'Italia agli Europei di ciclismo di Trento. In precedenza infatti erano arrivate altre tre gioie per i nostri colori. Proprio Ganna infatti aveva contribuito all'oro conquistato dal team misto degli azzurri nella prova a cronometro. Oggi poi la gioia di Vittoria Guazzini che ha battuto tutti nella cronometro Under 23 anticipando la favoritissima Ludwig e l'altra italiana Elena Pirrone che ha portato a casa il bronzo. E ora appuntamento ai prossimi giorni con la speranza di conquistare altri riconoscimenti.