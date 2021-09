L’Italia vola con Filippo Ganna: oro nella staffetta mista agli Europei Ancora una gioia per l’Italia dello sport in un’estate assolutamente da incorniciare. Medaglia d’oro agli Europei di ciclismo per la staffetta mista: Ganna, De Marchi Sobrero, Bussi, Cecchini e Longo Borghini si sono rivelati troppo forti per la Germania e l’Olanda, facendo registrare un tempo super.

A cura di Marco Beltrami

È un'estate memorabile per l'Italia dello sport che ha fatto incetta di titoli, medaglie e soddisfazione. Ennesima gioia per i colori azzurri dagli Europei di Ciclismo in corso di svolgimento proprio nella Penisola, in quel di Trento. Trionfo nella staffetta mista grazie alla squadra composta da Ganna, De Marchi Sobrero, Bussi, Cecchini e Longo Borghini. Festa grande dunque per i nostri atleti che si sono messi alle spalle la Germania e l'Olanda con una prova di forza eccezionale.

Se il buongiorno si vede dal mattino, allora c'è da essere fiduciosi e ottimisti per le due ruote italiane. Sono iniziati alla grande per i nostri colori i Campionati Europei di ciclismo a Trento. Nella prima prova della categoria Elite è arrivato subito un oro per la squadra azzurra nella staffetta mista. Filippo Ganna, Matteo Sobrero, Alessandro Marchi, Elisa Longo Borghini, Marta Cavalli ed Elena Cecchini, hanno dominato la gara laureandosi campioni continentali della specialità. Dopo l'eccezionale frazione dei maschi, trascinati dal solito super Ganna, campione del mondo di specialità e Sobrero campione italiano a cronometrole ragazze italiane hanno completato l'opera.

Niente da fare dunque per la Germania e l'Olanda che si sono dovute accontentare di secondo e terzo posto. Confermate dunque le aspettative e i pronostici della vigilia, con l'Italia che ha approfittato anche della giornata no degli altri grandi candidati alla vittoria, ovvero gli olandesi che hanno chiuso appunto sul terzo gradino del podio. Non potevano iniziare meglio dunque i campionati Europei di ciclismo che si chiuderanno il 12 settembre.