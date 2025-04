video suggerito

Elisa Longo Borghini magica all’Attraverso le Fiandre: fuga di 30 chilometri, sul podio anche Balsamo Strepitosa la campionessa italiana Elisa Longo Borghini che in solitaria si è presa l’Attraverso le Fiandre, ripagandosi della delusione alla Milano-Sanremo: “Ero venuta fin qui con questo obiettivo”. Decisivo lo scatto a 30km dall’arrivo, per lei è il 50° successo in carriera. Terza sul podio, Elisa Balsamo. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Alessio Pediglieri

Elisa Longo Borghini ed Elisa Balsamo hanno monopolizzato il podio 2025 della Dwars door Vlaanderen, l'Attraverso le Fiandre femminile che ha visto i colori azzurri prendersi due dei tre nomi che aggiornano l'albo d'oro della classica belga. Con una azione magistrale iniziata a 30 chilometri dal traguardo e conclusa a braccia alzate in solitaria Longo Borghini ha messo in fila, con un distacco di 30″ l'iridata Lotte Kopecky che a sua volta ha anticipato Elisa Balsamo. Buona prova delle italiane in generale con Guazzini e Confalonieri che hanno tagliato la linea d'arrivo in settima e ottava posizione.

La prima fuga di giornata ricucita da Balsamo e Longo Borghini

Una classica che ha perso subito due papabili protagoniste, nonché vincitrici delle ultime edizioni, come Marianne Vos, prima lo scorso anno, e Chiara Consonni, sul gradino più alto del podio nel 2022. Ma a far risplendere la gara tra i tanti tratti di pavé che ne hanno caratterizzato il percorso ci ha pensato Liane Lippert che sulla cote di Knokteberg-Trieu ha aperto le danze delle fughe di giornata con un quartetto subito al cui inseguimento si è posto il gruppetto guidato da Elisa Balsamo e Elisa Longo Borghini, in cui non era presente la campionessa del mondo Lotte Kopecky.

L'attacco di Longo Borghini: Kopercky e Balsamo ad inseguire

A trenta chilometri dal traguardo, al transito sul tratto in pave di Doorn, con una progressione imponente Elisa Longo Borghini si è riportata sulle prime, per accelerare nuovamente mentre il gruppo con Balsamo e Kopecky era segnalato più indietro. In prossimità dalla Cote di Nokere la capitana della UAE Team ADQ ha così potuto gestire un tesoretto di quasi trenta secondi sul sestetto di inseguitrici con la campionessa italiana che è stata brava a conservare fino al traguardo.

Longo Borghini: "Ripagata della Milano-Sanremo, sono venuta qui con questo obiettivo"

Con il dominio della Dwars door Vlaanderen Elisa Longo Borghini ha festeggiato il suo 50° successo in carriera: "Volevo questa vittoria, volevo dimostrare di essere forte e mi sono presentata qui non lasciando nulla al caso, è una sorta di rivincita dopo la Milano–Sanremo. Speravo che la corsa si accendesse sul Knokteberg ma nessuna sembrava voler attaccare poi mi sono trovata sola e sul pavé ho attaccato. Ero venuta qui con questo obiettivo"