Clamoroso al Giro d'Italia, il vincitore della 1a tappa potrebbe non indossare la maglia rosa In108 anni di gloriosa storia del Giro d'Italia il vincitore della tappa iniziale ha sempre vestito la maglia rosa. Ma nell'edizione 2025 potrebbe anche accadere l'inverosimile, con un ciclista che festeggia il successo di giornata e un altro che si prende il 1° posto in classifica generale. Grazie al "Red Bull KM" che potrà sconvolgere classifiche e tradizioni.

A cura di Alessio Pediglieri

Il prossimo Giro d'Italia potrebbe incominciare nel modo più sorprendente di sempre: con il vincitore della 1a tappa che potrebbe anche non riuscire a indossare la maglia rosa che tradizionalmente va a colui che ha il miglior tempo in classifica generale. Da sempre è stato così ma l'edizione 2025 ha ceduto a lusinghe di innovazioni e sponsor e ha messo mano al regolamento che prevede anche la clamorosa possibilità, mai accaduta fino ad oggi.

Il Giro 2025 potrebbe avere un vincitore della prima tappa e un altro in maglia rosa

Sarà a detta di tutti un Giro d'Italia straordinario e che segnerà una nuova tappa nella storia del ciclismo italiano. Si partirà da Durazzo per arrivare a Tirana in Albania, per poi sbarcare sul suolo italico dopo le prime frazioni, per sfidarsi nell'indossare la maglia rosa in una competizione che per la prima volta in assoluto sarà patrocinata dal ricco fondo arabo, il PIF. E che vedrà alcuni accorgimenti nel regolamento che possono anche permettere evoluzioni fino ad oggi ritenute impossibili: come ritrovarsi un corridore a festeggiare la prima tappa e un altro indossare la rosea. Come possibile?

Gli abbuoni negli intermedi: secondi aumentati per i primi tre classificati

Tutto è nato con l'introduzione innovativa del cosiddetto "chilometro Red Bull" che prevede abbuoni raddoppiati in tutte le tappe in linea, aprendo alla possibilità clamorosa. Al traguardo volante di Sauk, infatti, durante la frazione di partenza da Durazzo a Tirana, verranno assegnati 6 secondi di abbuono al vincitore, 4 al secondo e 2 al terzo. All’arrivo, invece, il primo prenderà come sempre 10 secondi, il secondo 6 e il terzo 4. Il cosiddetto "Red Bull KM" sarà presente in ogni frazione in linea e garantirà maggior battaglia per il primato fino al gran finale di Roma.

L'incredibile combinazione che potrebbe avvenire dopo la 1a tappa

Sin dalla tappa 1, potrebbe dunque configurarsi uno scenario inaspettato e del tutto inedito: se un corridore vince il traguardo volante e poi arriva secondo al traguardo, raccoglierebbe in totale 12 secondi di abbuono. Al contrario, il vincitore della tappa, se prima non si è piazzato al traguardo volante nei primi tre, accumulerebbe solamente 10 secondi e in questo caso non vestirebbe la prima maglia rosa.

Il Red Bull KM tappa per tappa

Tappa 1 – a SAUK (48km dall'arrivo)

Tappa 3 a HIMARE (a 72km dall'arrivo)

Tappa 4 a OSTUNI (a 105km dall'arrivo)

Tappa 5 a BERNALDA (a 51km dall'arrivo)

Tappa 6 a BRUSCIANO (a 52km dall'arrivo)

Tappa 7 a TAGLIACOZZO CENTRO )a 13km dall'arrivo)

Tappa 8 a CASTEL SANTA MARIA (a 20km dall'arrivo)

Tappa 9 a COLLE PINZUTO (a 14km dall'arrivo)

Tappa 11 a VILLA MINOZZO (a 24km dall'arrivo)

Tappa 12 a BRESCELLO (a 33km dall'arrivo)

Tappa 13 a ARCUGNANO (a 10km dall'arrivo)

Tappa 14 a MANZANO (a 62km dall'arrivo)

Tappa 15 a ENEGO (a 33km dall'arrivo)

Tappa 16 a BRENTONICO (a 10km dall'arrivo)

Tappa 17 a LE PRESE (a 25km dall'arrivo)

Tappa 18 a SIRTORI (a 57km dall'arrivo)

Tappa 19 a SAINT-VINCENT (a 37 km dall'arrivo)

Tappa 20 a BERGERIE LE CASETTE (a 32km dall'arrivo)

Tappa 21 a ROMA (a 25km dall'arrivo)