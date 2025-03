video suggerito

Giro d’Italia 2025, accordo col PIF: il ricco fondo arabo che ha cambiato lo sport a colpi di milioni Il Giro d’Italia 2025 sarà sponsorizzato da One Cycling, il progetto del Fondo plurimiliardario saudita, il PIF che entra ufficialmente in uno dei più grandi appuntamenti del ciclismo internazionale. Primo passo per avere il monopolio e potere sull’Unione Internazionale, imponendo calendario, squadre e investimenti a proprio interesse e piacimento. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Alessio Pediglieri

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il Fondo saudita multimiliardario, il PIF, sarà il nuovo main sponsor del Giro d'Italia 2025. Per la Corsa Rosa, si è concluso lo storico accordo con Enel e l'organizzazione è corsa subito ai ripari trovando in Arabia un partner d'eccezione che investirà forte su uno dei tre grandi Giri che caratterizzano da sempre il ciclismo internazionale. Sotto il marchio One Cycling, il mastodontico progetto che i sauditi stanno da tempo confezionando per entrare prepotentemente nel mondo del ciclismo, che vogliono trasformare dal 2026.

Calcio, pugilato, golf, Formula 1 e adesso il mondo del ciclismo. L'Arabia Saudita sta continuamente aumentando la propria influenza economica nello sport internazionale, in cui si è insediata negli ultimi anni con fette sempre più grandi della filiera dell'agonismo professionale nelle principali discipline. Ora ha deciso di aumentare i propri investimenti soprattutto sulla bicicletta: il Saudi Arabian Public Investment Fund, il plurimiliardario fondo di investimento arabo, attraverso il marchio di One Cycling, sarà il nuovo sponsor principale del Giro d'Italia 2025, campeggiando sulla maglia rosa.

Il Fondo PIF in accordo con RCS: è il nuovo sponsor del Giro d'Italia 2025

Da tempo si vociferava che qualcosa sarebbe cambiato in questa edizione 2025 della Corsa Rosa e così è arrivata la conferma. Con l'accordo storico con Enel scaduto alla fine dell'anno scorso e successivamente non rinnovato, l'organizzatore RCS Sport ha dovuto cercare un nuovo sponsor principale per la gara e lo ha trovato prendendosi il meglio sul mercato: il Saudi Arabian Public Investment Fund, uno dei più grandi fondi sovrani al mondo, con una base patrimoniale complessiva stimata in oltre 925 miliardi di dollari, meglio conosciuto come PIF.

Il progetto One Cycling, la SuperLega del nuovo ciclismo moderno

L'unità d'intenti con il Giro d'Italia sembra essere il volano del progetto globale con cui il PIF voglia prendersi l'intero ciclismo internazionale, creando una nuova realtà, One Cycling, una sorta di Superlega dove possono aderire le più grandi squadre e le migliori gare dell'attuale World Tour per crearne uno del tutto unico. In questo senso, l'accordo con RCS – che fino a qualche tempo fa era titubante nell'appoggiare l'idea, sembra un chiaro segnale di quale piega prenderà il ciclismo negli anni a venire.

Il progetto nel ciclismo: imporre all'UCI un World Tour tutto nuovo

Nel 2025 scadrà il triennio dell'attuale panorama internazionale e il PIF/One Cycling si vuole presentare all'UCI con le spalle ben coperte per presentare la propria riforma. L'adesione del Giro, porterà l'effetto domino su altre importanti corse le cui organizzazioni attendevano solamente il via: si tratta di Classic Flanders (che organizza Giro delle Fiandre, Gand-Wevelgem, Omloop van het Nieuwsblad, Amstel Gold Race, Dwars door Vlaanderen e Scheldeprijs) e il Giro di Svizzera. Tra i team, c'è già un'intesa con Visma|Lease a Bike, EF Education-EasyPost, Soudal Quick-Step, Alpecin Deceuninck, Intermarché Wanty, Ineos Grenadiers, Lidl Trek e Bora Hansgrohe.

Il PIF nello sport: dal calcio, al gol al tennis l'impero arabo è ovunque

Nel 2021 il fondo sovrano saudita ha deciso di acquisire la squadra di calcio inglese Newcastle United, un punto di partenza da cui ha poi sviluppato e diversificato i propri progetti, diventando anche il principale regista dell’esplosione del campionato saudita con l'ingaggio di stelle assolute del calcio internazionale pagate a peso d'oro. Inoltre, dal 2023, il fondo ha acquisito anche il 75% dei principali club arabi quali l'Al Hilal, Al Nassr, Al Ahli e Al Ittihad. Nel frattempo, ha creato la LIV Golf, una competizione che dal 2022 rappresenta una nuovo circuito di golf professionistico che coinvolge alcuni dei golfisti più importanti. Con la Saudi Motorsport Company si è preso la gestione del Gran Premio che si disputa sul tracciato di Gedda, entrando nella Formula 1 e nel tennis diventando partner dei tornei di Indian Wells, Miami, Madrid, Pechino, delle Next Gen Atp Finals di Gedda e dell’ Atp Finals di Torino.