Chris Froome operato per le 5 costole e la vertebra lombare fratturate: a 40 anni è ancora di ferro

Chris Froome è stato sottoposto a intervento chirurgico dopo il terribile investimento subito in allenamento. Aveva riportato 5 costole fratturare oltre ad una vertebra lombare e uno pneumotorace. Era a fine carriera, difficilmente tornerà in sella ma a 40 anni si è confermato indistruttibile: “Sta bene ed è di ottimo umore”

Chris Froome non molla, a 40 anni il campione britannico di ciclismo si è sottoposto ad un delicato e lungo intervento chirurgico dopo il devastante incidente in allenamento che lo ha visto investito da un'auto con conseguenze terribili: cinque costole fratturare, oltre ad una vertebra sacrale. L'impatto con il mezzo e poi sull'asfalto gli ha procurato anche uno pneumotorace. Ma la fibra di Froome è risultata ancora una volta più forte degli infortuni: "È di buon umore e grato per l’eccellente supporto medico ricevuto" ha confermato il suo team la Isreael Premier-Tech.

L'incidente di Froome, investito in allenamento e elitrasportato in ospedale

Chris Froome se l'è vista brutta ma alla fine è finita senza conseguenze gravissime: l'incidente in strada, durante una normale seduta di allenamento aveva messo in apprensione tutti dopo le prime notizie che hanno destato ansia e paura per le sorti del quarantenne campione britannico di origini kenyote: trasporto d'urgenza in elisoccorso in ospedale in condizioni serie, riportavano le cronache. Anche se si è subito chiarito, via Israel Premier-Tech che malgrado l'investimento e i traumi è rimasto sempre cosciente.

Il comunicato della Israel: "Operazione pienamente riuscita"

Poi, l'inevitabile intervento d'urgenza, dopo il quale è iniziato il recupero, che sarà lungo e al momento a tempo indeterminato: "Possiamo confermare che Chris Froome è stato operato con successo a seguito dei recenti infortuni. Le procedure sono andate come previsto e Chris si sta attualmente riprendendo in ospedale sotto le cure del suo team medico – ha comunicato la Isreael Premier-Tech in una nota ufficiale sui propri account – È di buon umore e grato per l’eccellente supporto medico ricevuto. Chris e la sua famiglia desiderano ringraziare i tifosi, gli amici e la comunità ciclistica per la loro preoccupazione e i messaggi di affetto ricevuti in questo momento"

L'addio amaro di Froome dal ciclismo: l'ultimo atto è l'incidente subito

Ora per Chris Froome inizia la riabilitazione che richiederà diversi mesi. Probabilmente finisce così la sua straordinaria carriera nel ciclismo professionista dove ha raccontato storie uniche. Il britannico era agli ultimi mesi insella visto che oramai aveva deciso di chiudere con la fine della stagione 2025. Dificcile pensare che dopo l'incidente tornerà sui propri passi, lasciando un ricordo da combattente vero: è tra i "magnifici 7" che sono riusciti almeno una volta a vincere i tre grandi Giri, quello d'Italia, Il Tour e la Vuelta.