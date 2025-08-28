Grave incidente per Chris Froome: elisoccorso d’urgenza in ospedale, ha riportato diverse fratture

Terribile incidente per il campione di ciclismo Chris Froome, investito da un’auto e elitrasportato d’urgenza in ospedale con diverse fratture. Sempre vigile e cosciente, il 40enne britannico si stava allenando in attesa di decidere il proprio addio ai professionisti: il 2025, infatti, doveva essere la sua ultima stagione.

Un incidente durante il classico allenamento in strada ha coinvolto Chris Froome, alle porte di Saint-Raphael dipartimento del Var tra Provenza e Costa Azzurra in Francia. Per il 40enne britannico della Israel-Premier Tech le condizioni dopo l'investimento sono risultate subito gravi a seguito di diverse fratture. Elitrasportato in elicottero in ospedale, Froome non ha mai perso conoscenza. A fine anno aveva deciso di chiudere la propria carriera professionistica, ma dopo questo episodio difficilmente ritornerà in sella.

L'investimento stradale sarebbe avvenuto nella giornata di mercoledì 27 agosto ma la conferma è arrivata solo il giorno successivo attraverso la stampa francese che ha evidenziato soprattutto i gravi traumi riportati da Froome: secondo quanto riportato L'Equipe, il 40enne britannico è stato investito da un'auto ed è stato successivamente trasportato in elicottero all'ospedale di Tolone, in gravi condizioni. Froome sarebbe comunque sempre rimasto cosciente e in contatto con il proprio entourage. Purtroppo avrebbe riportato anche diverse gravi fratture.

Froome verso il ritiro, a 40 anni non aveva ancora deciso: "Vedrò come starò"

Dovevano essere gli ultimi suoi mesi da professionista: classe 1985 il keniota naturalizzato britannico, aveva infatti dichiarato che il 2025 sarebbe stato il suo probabile canto del cigno. Al podcast Never Strays Far sportivo di Ned Boulting su ITV, Froome aveva dichiarato all'inizio di quest'anno che non era ancora certo sul da farsi ma tutto lasciava propendere per l'addio: "Non ho ancora deciso al 100% che mi ritirerò alla fine di quest'anno, ma sarò sincero. Ci sono buone probabilità che mi ritiri, anche se lascio la porta aperta fino alla fine. Vedrò come andrà la stagione e come mi sentirò alla fine". Ovviamente, adesso sarà davvero complicato rivederlo in sella dopo un incidente che lo terrà fermo per i prossimi mesi.

Froome e gli incidenti: quello alla cronometro del 2019 gli cambiò la carriera

Purtroppo, non è la prima volta che Chris Froome sale alla ribalta per gli incidenti in bici. Su tutti quello del 2019, quando era caduto violentemente durante una cronometro di ricognizione al Critérium du Dauphiné, che ne ha delineato di fatto la carriera. In seguito a quell'infortunio, non ha più raggiunto il livello precedente, tornando in sella solo all'inizio del 2020. Quest'anno aveva solamente 31 giornate di gara all'attivo, con il suo miglior risultato che è stato un 47° posto in una tappa di montagna al Sibiu Cycling Tour.

Il grave incidente del 2019 ne condizionò la carriera, prima d’allora Chris Froome è stato tra i più forti della sua generazione

La straordinaria carriera di Froome: uno dei "magnifici 7" a vincere i tre grandi Giri

Fromme è però uno dei migliori ciclisti della sua generazione e ha scritto pagine memorabili del professionismo moderno. Non a caso è uno dei soli sette corridori al mondo – insieme a miti come Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Felice Gimondi, Bernard Hinault, Alberto Contador e il nostro Vincenzo Nibali – ad avere vinto tutti e tre i grandi Giri ciclistici almeno una volta. Il Giro d'Italia nel 2018, 4 Tour de France (nel 2013, 2015, 2016 e 2017) e due Vuelta a España (nel 2011 e nel 2017). Fromme ha inoltre collezionato due medaglie di bronzo a cronometro ai Giochi Olimpici con la Gran Bretagna nel 2012 e 2016.