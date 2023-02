Ziyech al PSG salta per colpa del Chelsea: hanno commesso errori imbarazzanti nei documenti Il passaggio di Ziyech al PSG salta negli ultimi minuti del mercato invernale per colpa del Chelsea, che ha commesso errori imbarazzanti nei documenti: gli inglesi hanno mandato 3 volte quelli sbagliati.

A cura di Vito Lamorte

Il calciomercato invernale si è chiuso martedì 31 gennaio, con diversi orari in base alle regole di ogni paese. Se in Italia le trattative sono terminate alle ore 20, in paesi come la Francia e l'Inghilterra era possibile muoversi fino a mezzanotte. Proprio nelle ultime ore di questa sessione si è verificato un episodio molto singolare e destinato a far discutere, che ha visto protagonisti Hakim Ziyech, il PSG e il Chelsea.

La squadra della capitale francese ha cercato di assicurasi il 29enne nazionale marocchino per sostituire in rosa Pablo Sarabia, volato al Wolverhampton; ma l'esterno offensivo non farà parte della rosa di Christophe Galtier. Ziyech, che in queste ultime settimane era stato accostato anche al Milan e alla Roma, aveva trovato l'accordo con il Paris Saint-Germain e ieri mattina aveva svolto anche le visite mediche all'ospedale americano di Neuilly.

Particolare attenzione da parte del medico del club parigino era stata prestata a una delle sue ginocchia, ma questo leggero dubbio è stato rimosso: tutto bene e tutto pronto per chiudere al meglio la trattativa. Sì, almeno in teoria.

Il calciatore marocchino ha atteso tutta la giornata nella capitale francese in attesa che arrivasse l'accordo tra i due club ma il prestito per sei mesi, senza opzione di riscatto, è saltato nelle ultime ore della sessione. Cosa è successo? Un errore da parte del Chelsea, anzi. Più di un errore.

In base a quanto hanno riportato diversi media francese, soprattutto Bruno Salomon di Radio France, il club inglese avrebbe mandato per volte i documenti sbagliati e così l'operazione è saltata. Sì, per tre volte la squadra londinese ha commesso degli errori nell'invio per finalizzare il trasferimento alla Ligue de Football Professionnel e per questo motivo il contratto non è stato depositato in tempo.

Verso mezzanotte Hakim Ziyech è andato via dall'albergo dove attendeva la notizia sul suo trasferimento e lo ha fatto da una porta sul retro, deluso e abbattuto.

Il PSG non ha preso bene la vicenda e ha deciso di fare appello questo mercoledì alla LFP: faranno una dichiarazione di buona fede e proveranno a far capire che ci sono stati errori dipesi dal altri ma sembra alquanto improbabile che il club della capitale francese vinca questa sua battaglia legale.

Sia Ziyech che il Paris ora devono attendere gli esiti di questo ricorso per capire se le loro strade potranno incrociarsi nei prossimi sei mesi oppure se la trattativa è definitivamente saltata: in questo modo il marocchino tornerà al suo ruolo di riserva al Chelsea (i numeri dicono che ha collezionato 15 presenze, solo sei presenze partendo dall'inizio) e il club parigino non avrà l'alternativa che cercava al tridente Messi-Neymar-Mbappé.