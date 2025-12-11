Joshua Zirkzee nel mirino di Milan e Roma: duello di mercato a gennaio per riportarlo in Serie A. L’attaccante del Manchester United piace ai giallorossi ma i rossoneri hanno già avviato i primi contatti con l’agente del calciatore olandese.

Il mercato invernale è ancora lontano dall’apertura ufficiale, ma il Milan ha già iniziato a muoversi per rinforzare l’attacco. Il nome caldo è quello di Joshua Zirkzee, attaccante olandese ex Bologna ora al Manchester United, che interessa anche alla Roma di Gasperini dopo il flop di Ferguson. Zirkzee, reduce da mesi difficili in Premier League, rappresenta un profilo di talento conosciuto in Serie A, capace di integrarsi rapidamente.

Il club rossonero, che già dispone di Leao e Pulisic come coppia titolare, ha visto le alternative Gimenez e Nkunku deludere sotto il profilo realizzativo. Per questo la società sta valutando di affiancare un nuovo centravanti ad Allegri, e il primo contatto con il suo agente Kia Joorabchian è già avvenuto.

L’arrivo di Zirkzee dipenderà però dalla possibile cessione di Gimenez, ancora alle prese con un problema alla caviglia che ne complica il percorso a Milano.

Zirkzee può tornare in Italia: duello Milan-Roma nel mercato di gennaio

Dall’altra parte, il Manchester United non è disponibile a lasciar partire Zirkzee subito: con Mbeumo e Diallo impegnati in Coppa d’Africa, l’attacco sarebbe troppo scoperto. Perciò la cessione, se confermata, slitterebbe probabilmente agli ultimi giorni di gennaio, mentre l’obbligo di riscatto richiesto dai Red Devils si aggira intorno ai 35 milioni di euro, condizione che il Milan preferirebbe trasformare in semplice diritto di opzione.

Se Zirkzee rappresenta un’opportunità particolare, il Milan sta comunque monitorando altri profili: dai sogni di mercato come Mauro Icardi a soluzioni più concrete come Fullkrug del West Ham. In ogni caso, la priorità resta integrare un attaccante di esperienza, pronto a muoversi in prestito e a dare alternative alla coppia titolare Leao-Pulisic, con la speranza di consolidare la corsa allo scudetto senza rischiare di rimanere scoperti in avanti.