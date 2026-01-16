Zidane commissario tecnico della Francia, scelto l’erede di Deschamps: quando sarà in panchina

Il futuro della Francia finirà in buone mani perché la federazione ha avviato le procedure formali per la nomina di Zinedine Zidane come successore di Didier Deschamps: l'ex allenatore del Real Madrid sarà il nuovo commissario tecnico della nazionale, un matrimonio che sembrava nell'aria da tempo e che adesso comincia a diventare realtà. Il francese avrà un po' di tempo per ragionare sullo staff che lo accompagnerà e sui primi giocatori da valutare perché siederà in panchina soltanto dopo i Mondiali 2026, quando l'attuale CT si dimetterà come stabilito ormai da diversi mesi.

Il ritorno di Zidane in panchina

Risale al 2021 l'ultima esperienza dell'ex calciatore in panchina, con la seconda avventura al Real Madrid: si è preso un lunghissimo periodo di pausa, nonostante le voci insistenti sul ritorno, ma secondo l'Equipe si rimetterà in gioco soltanto per la Francia raccogliendo l'eredità di Deschamps, ex compagno di squadra alla Juve e anche in nazionale. L'esonero di Xabi Alonso aveva fatto accendere una speranza per il rientro ai Blancos, suggestione interessante ma che non corrisponde alla verità dato che il francese ha altri piani in mente e si cimenterà per la prima volta nel ruolo di selezionatore di una nazionale.

Zidane è in contatto con la federazione francese, sarà il prossimo CT

L'attuale CT dei Bleus si dimetterà dopo i Mondiali 2026 a prescindere dal risultato e la federazione ha cominciato l'iter per sostituirlo con Zidane. L'annuncio non arriverà, ma secondo il quotidiano le discussioni vanno avanti e la decisione è stata presa, anche se non c'è ancora l'accordo economico e quello sulla durata del contratto. Le prime indiscrezioni parlano di uno staff allargato, con David Bettoni nel ruolo di vice e un team di analisti che seguirà la nazionale, una rottura rispetto alla situazione attuale dove Deschamps lavora con uno staff tecnico composto da appena tre persone.