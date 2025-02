video suggerito

Zeman in condizioni stabili dopo il ricovero, oggi altri accertamenti dopo una notte tranquilla Fonti ospedaliere confermano le ultime news sul tecnico, ricoverato da ieri nel reparto di Terapia Intentiva del Gemelli di Roma. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Zdenek Zeman è in condizioni stabili. La prima notte trascorsa nel reparto di Terapia Intensiva del ‘Gemelli' di Roma è scivolata via in maniera abbastanza tranquilla dopo il ricovero avvenuto ieri per un'ischemia cerebrale. La paura che aveva accompagnato le prime notizie sull'ingresso in "codice rosso" s'è dissolta assieme alla consapevolezza che non è in una situazione tale – pur nella complessità generale – da essere in pericolo di morte.

Le ultime news sulle condizioni del boemo dopo il ricovero

Il tecnico è vigile e collaborativo, prosegue le terapie previste in casi del genere, ma ha dinanzi a sé una lunga giornata di esami e accertamenti diagnostici per tracciare un quadro definitivo del suo stato di salute dopo l'ultimo malessere. I medici gli hanno riscontrato disartria (difficoltà nella produzione del linguaggio e nell'articolazione delle parole) e ipostenia alla gamba destra (una forma di debolezza e riduzione della forza muscolare), segnali che attengono a pazienti con pregressa comorbidità cardiologica e pregresso ictus.

Segnali incoraggianti sullo stato di salute del boemo

Quanto all'evoluzione del quadro clinico persiste la cautela al netto di cenni incoraggianti, sia considerata l'età sia la storia recente dell'allenatore e sia i fattori elevati di rischio (il vizio del fumo dal quale dovrebbe essersi staccato dopo le raccomandazioni dei medici). A dicembre 2023 subì il primo attacco ischemico transitorio, da allora le sue condizioni sono andate progressivamente peggiorando fino a quando a ottobre 2024 non fu costretto a finire sotto i ferri per un'operazione al cuore (gli impiantarono ben quattro bypass coronarici).

Tante le persone, i tifosi che si sono stretti virtualmente intorno a Zeman. "Per me è stato importante, gli faccio un grande in bocca al lupo e spero vada tutto per il meglio. Tornerà a essere il guerriero che è", le parole all'Adnkronos di Candela. "Lo sai mister, siamo sempre con te" è il messaggio che il suo Pescara gli ha dedicato sui social