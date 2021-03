Nicolò Zaniolo è pronto a fare il suo rientro in campo con la Roma dopo l'infortunio al ginocchio rimediato in Nazionale. Il fantasista giallorosso fu sottoposto ad un'operazione per la ricostruzione del legamento crociato del ginocchio sinistro lo scorso 13 settembre. Ad eseguirla fu il professor Fink nella clinica Hochrum di Innsbruck. Fonseca ha risentito molto del talento del giocatore che è mancato tanto alla Roma, specie in questo periodo con così tante partite ravvicinate e il rendimento altalenante dei vari Pedro e Dzeko. Zaniolo domani, giovedì 25 marzo, si dovrebbe sottoporre alla visita decisiva con il professor Fink alla clinica di Innsbruck. Anche se pare che l'ok definitivo al suo rientro sia già arrivato a distanza senza la necessità che il giocatore debba spostarsi in Austria.

A sette mesi dalla seconda operazione al ginocchio dopo quella dello scorso gennaio, Zaniolo può dunque tornare in campo. Giocherà un paio di partite con la Primavera e poi sarà a disposizione di Fonseca. Zaniolo si allena stabilmente a Trigoria con un personal trainer e non avverte più dolore al ginocchio operato. Cambi di direzione a parte, il giocatore sta aumentando man mano l'intensità e il prossimo 10 aprile potrebbe già essere in campo per la sfida del campionato Primavera tra la Roma e la Fiorentina.

Fonseca attende il rientro di Zaniolo

Da quel momento in poi sarà più chiaro capire quando Fonseca potrebbe riabbracciarlo anche in prima squadra. La sensazione è che Zaniolo giocherà due partite con la Primavera per poi tornare finalmente a disposizione del tecnico portoghese. L'allenatore giallorosso potrebbe pensare di portarlo in panchina il prossimo 21 aprile per la sfida nello scontro diretto Champions contro l'Atalanta. Ciò che è importante capire, se non ci saranno intoppi e dopo l'autorizzazione a ricominciare il lavoro collettivo da parte del chirurgo senza forzare, è quando rientrerà in una condizione fisica ottimale per poter giocare una partita intera.

In tal senso, proprio per non rischiare di incorrere in nuove ricadute e ad un recupero superficiale, anche il Ct della Nazionale Italiana, Roberto Mancini, ha fatto capire che probabilmente il giocatore non farà parte della rosa azzurra che prenderà parte ai prossimi Europei di giugno ("Non possiamo rischiare di chiamarlo se non sarà pronto. È un ragazzo giovane che potrà giocare competizioni importanti"). Un modo per caricare al meglio il giocatore che già il prossimo anno, in caso di qualificazione, potrebbe essere uno dei grandi protagonisti dei Mondiali 2022 in Qatar.