Zaniolo segna il primo gol col Galatasaray ma non esulta, il suo è un gesto di grande rispetto Nicolò Zaniolo ha esordito in amichevole e segnato una rete in pieno recupero contro il Kasimpasa. L’ex attaccante della Roma ha mostrato un’esultanza contenuta, per il debutto in campionato servirà attendere la ripresa del torneo.

Zaniolo segna in pieno recupero la rete del 4–2, la prima con la maglia del Galatasaray.

Dieci minuti più una manciata di recupero. Nicolò Zaniolo se li è fatti bastare per rompere il ghiaccio e segnare la prima rete della stagione con la maglia del Galatasaray. Ma non s'è lasciato andare all'euforia per quella rete. Un bel gesto in segno di rispetto e profonda sensibilità verso il popolo turco sconvolto dalla violenza del terremoto che ha squassato il Paese (oltre alla Siria) e provocato oltre cinquantamila morti. Una situazione drammatica che lascia addosso sensazione di dolore e paura fortissime sia per quanto accaduto sia perché la terra continua a tremare.

Ecco perché l'ex calciatore ha scelto una forma di euforia molto più contenuta, senza abbandonarsi a un atteggiamento che sarebbe apparso fuori luogo per il contesto amichevole del match con l'Alanyaspor e più ancora per l'attualità dei fatti che resta drammatica. Cosa ha fatto? Un sorriso e battuto "il cinque" con alcuni compagni di squadra che si sono complimentati con lui.

L’ex giallorosso dribbla il portiere e deposita in rete a porta vuota.

L'azione da rete. L'ex giallorosso è stato mandato in campo quando alla fine dell'incontro (compreso il recupero) mancava circa un quarto d'ora: ha preso il posto di Berkan Kutlu ed è riuscito a bagnare il debutto aggiungendo il proprio nome in calce all marcature (è finita per 4-2 in favore del ‘Gala'). Zaniolo è stato bravo ad approfittare di un lancio di Akturkoglu: scattato sul filo del fuorigioco, è riuscito a evitare un avversario e, giunto nei pressi del portiere in uscita, lo ha dribblato con una finta di corpo e depositato la palla in rete di sinistro.

Zaniolo è giunto a Istanbul a febbraio (il mercato in Turchia era ancora aperto rispetto a quello in Italia), la trattativa si è chiusa per una cifra di 15 milioni di euro più 4 in bonus. Tra le fila del Galatasaray ha trovato anche altri "ex italiani": si tratta di Mertens, Icardi, Muslera, Torreira e Sergio Oliveira.

Quando debutterà anche in campionato? Ufficialmente – salvo cambi dell'ultima ora per cause di forza maggiore dovuta alla situazione in cui versa il Paese – la Super Lig è stata interrotta fino al 3 marzo: alla ripresa della stagione il Galatasaray osserverà un turno di riposo ecco perché servirà attendere la giornata successiva (la venticinquesima, 11 marzo) in occasione dell'impegno in calendario con il Kasimpasa. Zaniolo sarà titolare oppure partirà dalla panchina? Quell'esordio avrà sicuramente un valore differente.