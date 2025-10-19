Yamal in Kings League nel suo giorno libero dal Barcellona: è costretto ad entrare in campo

Lamine Yamal è stato protagonista anche in Kings League dopo la vittoria del suo Barcellona contro il Girona. L’attaccante dei catalani è entrato in campo durante la partita della sua squadra.

Lamine Yamal protagonista in Spagna anche lontano dal suo Barcellona. L'attaccante della squadra catalana ha approfittato del suo giorno libero concesso dal club dopo la vittoria di ieri sul Girona per godersi un momento di svago, ma non lontano dal calcio. Yamal ha infatti approfittato di queste ore lontane dalla squadra di Flick per seguire la sua squadra nella partita d'esordio in Kings League. Il nazionale spagnolo ha rubato la scena, segnando anche su rigore.

La stella del Barcellona è arrivata alla Cupra Arena insieme alla sua compagna, la cantante argentina Nicki Nicole. Circondato da un bel po' di uomini della sicurezza, Lamine Yamal è arrivato sorridente per assistere al debutto de La Capital, la squadra di cui è co-presidente insieme allo YouTuber argentino La Cobra. Il giovane giocatore blaugrana ha preso posto nella cabina dei presidenti e da quel momento in poi è iniziato lo spettacolo. A un certo punto è stato costretto a entrare in campo segnando anche un gol su rigore.

L'attaccante del Barcellona aveva infatti dato il via a un divertente siparietto con DjMariio, presidente della squadra avversaria de La Capital. DjMariio aveva da poco segnato il suo rigore dedicandolo proprio allo stesso Yamal dando il via a una sorte di provocazione, ma divertita. Sorridendo, il nazionale spagnolo lo ha invitato ad aspettare il suo turno, e così è stato. Senza indossare scarpe da calcio né abbigliamento sportivo, Lamine Yamal ha mostrato ha risposto entrando in campo segnando anche lui dal dischetto e ricambiando la dedica allo YouTuber madrileno.

Yamal aveva un pantaloncino di jeans con scarpe da ginnastica e senza troppi problemi ha messo in rete quel gol che di solito viene riservato ai presidenti come bonus speciale. Dopo il suo gol, Yamal ha poi raggiunto di nuovo gli amici e la stessa Nicki Nicole in cabina dove lo stavano aspettando per finire di guardare la partita. Un modo originale in Spagna per dare il via alla nuova competizione che ha preso il via anche con nuove regole che renderanno ogni partita ancora più emozionante.